Diabéticos cadastrados pelo SUS podem trocar aparelhos de medição de glicose em Pelotas

Aparelhos portáteis são usados para medir a concentração de glicose no sangue. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Pacientes com diabete cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) podem trocar seus glicosímetros — aparelhos de medição de glicose — nesta quinta-feira (13) e sexta-feira (14).

A Secretaria de Saúde está realizando um mutirão na Farmácia Municipal, localizada na Rua Professor Doutor Araújo, 2.016, das 9h às 17h.

Os glicosímetros são aparelhos portáteis usados para medir a concentração de glicose no sangue. O funcionamento básico de um glicosímetro envolve uma reação química entre uma pequena amostra de sangue e a tira reagente.

A troca é necessária devido à incompatibilidade das novas fitas de medição com os glicosímetros antigos, que ainda estão em uso por parte dos pacientes. A distribuição dos aparelhos é feita por meio de licitação, e a nova empresa utiliza outro modelo de glicosímetro.

Após esses dias, as trocas continuam disponíveis na própria Farmácia Municipal e nas unidades distritais.

Quem pode fazer a troca?

Podem trocar o glicosímetro todos os pacientes que apresentarem os seguintes documentos, ambos com validade e emitidos pelo SUS:

Receita médica atualizada para o uso de insulina e unidades diárias.

Solicitação médica atualizada para o uso do aparelho de controle da glicemia, com a quantidade de medições diárias.

Para crianças de até 11 anos, 11 meses e 29 dias, é preciso apresentação do laudo médico atualizado de diabetes mellitus tipo 1 ou 2 e laudo médico do SUS atualizado com o número de fitas a serem utilizadas por dia.