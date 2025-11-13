Saúde

Saúde
Notícia

Diabéticos cadastrados pelo SUS podem trocar aparelhos de medição de glicose em Pelotas

Farmácia Municipal realiza um mutirão nesta quinta e sexta-feira; usuários do aparelho e fitas podem fazer a troca gratuitamente

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS