Dia Nacional do Doador de Sangue terá programação especial no Hemopel

O Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel) prepara uma série de atividades para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado na próxima terça-feira (25). A data busca reconhecer quem já contribui com a manutenção dos estoques e reforçar a importância do gesto solidário que pode salvar até quatro vidas por doação.

Durante todo o dia, o Hemopel terá programação especial voltada ao público que comparecer para doar sangue. A unidade funciona das 7h30 às 17h30, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Bento Gonçalves, 4569.

A partir das 10h, o grupo de massagistas do Senac estará à disposição para oferecer massagens relaxantes aos doadores. No mesmo horário, integrantes da ONG Esquadrão da Alegria farão intervenções lúdicas no espaço, buscando acolher quem circula pelo hemocentro.

No turno da tarde, a partir das 14h, os agentes de trânsito realizam a 3ª Blitz da Solidariedade em frente ao Hemopel, com ações de conscientização sobre a importância da doação de sangue. No mesmo horário, começam as atrações musicais, que se estendem ao longo da tarde. Entre os artistas confirmados estão Henry Oppelt, Matheus Almeida, Tonny Ribeiro, Dani Otti, Leh Moraes, Eliezer Lemos, Amigos do Sereno, DJ Pirado e Mirian Lua.

Quem pode doar?

Para realizar a doação, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam estar acompanhados por um responsável), estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar documento com foto. O Hemopel orienta que o doador esteja bem alimentado, hidratado e evite consumo de álcool nas 12 horas anteriores ao procedimento, que dura cerca de 40 minutos.