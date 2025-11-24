Saúde

Solidariedade
Notícia

Dia Nacional do Doador de Sangue terá programação especial no Hemopel

Atividades incluem atrações musicais, blitz solidária, ações de bem-estar e intervenções lúdicas para incentivar a doação na próxima terça-feira (25)

