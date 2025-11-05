Saúde

Saúde pública
Notícia

Com déficit de R$ 450 mil mensais, Santa Casa de São Lourenço do Sul restabelece atendimentos integrais

Após risco de fechamento e decreto de calamidade, hospital passa a realizar cirurgias, exames e consultas

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS