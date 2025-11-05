Com déficit de R$ 450 mil mensais, Santa Casa de São Lourenço do Sul restabelece atendimentos integrais

Instituição será a primeira do país a firmar o acordo Agora Tem Mais Especialista Tipo 2, na próxima sexta-feira (7). Daniel Costa / Grupo RBS

A Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul começa a sair de um período crítico, após ter enfrentado risco de fechamento no início do ano. Desde agosto, o hospital está retomando integralmente seus atendimentos e serviços hospitalares.

Nesta sexta-feira (7), será assinado o contrato do programa federal Agora Tem Mais Especialista Tipo 2, em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição e o Ministério da Saúde.

Leia Mais Como vai funcionar o programa federal que prevê atendimento especializado no SUS pela iniciativa privada

A instituição será a primeira do país a firmar o acordo, que prevê a ampliação de consultas, exames e cirurgias especializadas. A estimativa inicial é de cerca de 250 novos procedimentos mensais, incluindo vasectomias e atendimentos em outras especialidades ainda em definição.

Leia Mais Santa Casa de São Lourenço do Sul é a primeira do país a implantar programa do Governo Federal



— O programa representa um grande mutirão de exames para possamos zerar a fila e os problemas com especialidades — afirma o prefeito do município, Zelmute Marten.

Em julho, a prefeitura de São Lourenço do Sul, atual responsável pela instituição desde então, decretou calamidade pública em razão de atrasos salariais, demissão coletiva de médicos e risco de fechamento.

A medida emergencial, com validade de 12 meses, segue em vigor, mas o hospital já opera em pleno funcionamento, mesmo com um déficit mensal estimado em R$ 450 mil.

Conforme a prefeitura, o processo de recuperação envolveu diálogo com funcionários, médicos e órgãos estaduais e federais.

No início de agosto, voltaram as cirurgias de emergência, e em setembro, as cirurgias eletivas, com foco em colecistectomia e herniorrafia. Desde então, 62 cirurgias eletivas já foram realizadas.

— Hoje a Santa Casa está em pleno funcionamento. Fizemos mais de 10 mil atendimentos de urgência e emergência entre agosto e outubro, além de mais de 200 procedimentos médicos, oito mil procedimentos de enfermaria, dois mil exames de raio-x e 2,5 mil exames laboratoriais — comenta Zelmute.

Reunião com o Simers discutirá pagamento de dívidas

Também nesta sexta-feira (7), uma reunião com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) irá tratar do cronograma de pagamento dos passivos da gestão anterior, estimados em R$ 4 milhões. Atualmente, a instituição conta com 269 funcionários e 40 médicos, todos com pagamentos em dia.

Leia Mais Médicos da Santa Casa de São Lourenço do Sul descartam paralisação

Segundo a administração, a recuperação financeira tem sido possível graças à cooperação entre os governos municipal, estadual e federal, além de emendas parlamentares que somam R$ 1,6 milhão desde julho.

O decreto de calamidade pública, com vigência de 12 meses, deve permitir a continuidade da intervenção até julho de 2025. A expectativa é que, nesse período, seja concluída uma transição administrativa que devolva a gestão à Santa Casa, com um novo modelo de governança.