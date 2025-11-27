Carreta da Saúde continuará atendimentos em Pelotas até o fim de dezembro

Carreta possui capacidade para realizar 60 atendimentos diários. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A unidade móvel do Ministério da Saúde instalada no Largo de Portugal, em Pelotas, continuará oferecendo atendimentos até o final de dezembro.

Segundo o Ministério da Saúde, dois novos médicos especialistas, um ginecologista e um ultrassonografista, foram contratados e iniciaram os atendimentos na última quinta-feira (20), o que possibilitou a prorrogação do serviço.

A carreta, destinada exclusivamente a pacientes que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), realiza exames voltados à saúde da mulher. Entre os serviços ofertados estão mamografias, ultrassonografia de mamas e ultrassonografia transvaginal.

Com capacidade para atender 60 pacientes por dia, a previsão inicial era de que a estrutura permanecesse no município apenas até 28 de novembro.

No dia 03 de novembro, a prefeitura de Pelotas informou que 12 mamografias haviam sido realizadas até aquela data, média de duas por dia.

Ainda conforme o Ministério da Saúde, os dados atualizados de atendimentos ainda estão em apuração e, por isso, não foram divulgados.