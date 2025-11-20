Carreta da Saúde atenderá em São José do Norte a partir de sexta-feira

A Carreta da Saúde do SESC começa a funcionar nesta sexta-feira (21), em São José do Norte. A unidade móvel está instalada ao lado da Igreja Matriz - na rua Quinze de Novembro - desde o início da semana. A previsão é que a estrutura permaneça no município durante 30 dias.
Serão 1.050 atendimentos disponibilizados. De acordo com a prefeitura, estão previstas 400 consultas oftalmológicas para estudantes da rede municipal, 300 mamografias, 150 exames citopatológicos e 200 ecografias.
Os serviços serão oferecidos somente para pacientes que já estão na fila de espera da Secretaria Municipal de Saúde. Os chamamentos já começaram, e não haverá atendimento por ordem de chegada nem para quem não estiver agendado.
Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h.