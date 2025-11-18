Caminhoneiros recebem atendimento em mutirão de saúde na BR-392

Atendimentos são conduzidos por profissionais do Hospital Universidade Dr. Miguel Riet Corrêa Jr (Hu-Furg). Thaina Martins / RBS TV

Caminhoneiros que trafegam pelo quilômetro 28 da BR-392, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Vila da Quinta, estão recebendo atendimentos de saúde ao longo desta terça-feira (18).

A iniciativa integra um mutirão promovido pela PRF, que oferece diversos serviços a cerca de 50 motoristas que passam pelo local.

Durante as abordagens, equipes de saúde realizam vacinação, testagem rápida para ISTs, aferição de peso corporal, avaliação odontológica e verificação de pressão arterial, sinais vitais e glicemia.

Os atendimentos são conduzidos por profissionais do Hospital Universidade Dr. Miguel Riet Corrêa Jr (Hu-Furg).