Baixa procura: após uma semana, Carreta da Saúde realizou apenas 12 mamografias em Pelotas

Estrutura tem capacidade para 25 atendimentos por turno.

Instalada há uma semana em Pelotas, a Carreta da Saúde tem registrado baixa procura por parte da população. Até o momento, foram realizadas apenas 12 mamografias — uma média de duas por dia. A Secretaria da Saúde afirma que a capacidade é de 25 atendimentos por turno.

A unidade móvel do Ministério da Saúde faz parte do programa Agora Tem Especialistas. O objetivo é oferecer consultas e exames com foco na prevenção do câncer de mama e de colo de útero, além de atendimento para problemas relacionados a sangramentos vaginais.

Os atendimentos são destinados exclusivamente a pacientes que já estão na fila do SUS e são feitos exclusivamente por agendamento. Segundo a secretária de Saúde, Ângela Vitória, muitas mulheres não têm atendido às ligações da equipe ou acabam não comparecendo mesmo após confirmarem o agendamento.

— A gente tenta agendar, mas muitas vezes não consegue, porque a pessoa não atende o telefone. Por isso a gente gostaria que essa informação circulasse — diz a secretária.

Vitória afirma que os agendamentos estão sendo feitos com aproximadamente cinco dias de antecedência.

Para solucionar o problema, a Secretaria de Saúde mobilizou agentes comunitários para localizar e orientar as pacientes, além de pedir apoio às prefeituras da região.

A pasta reforça o pedido para que as pacientes atendam às chamadas da Carreta da Saúde. O contato da unidade é o número (53) 98103-0064.

A Secretaria de Saúde negocia com o Ministério da Saúde a ampliação do período de permanência da Carreta no município. Inicialmente, a unidade está prevista para ficar 30 dias em Pelotas.

Atraso nos exames de ultrassom

De acordo com a secretária de Saúde, os exames que dependem do aparelho de ultrassonografia foram adiados por falta de um profissional habilitado para operar o equipamento. A previsão é de que o atendimento seja retomado ainda nesta semana.