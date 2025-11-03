Saúde

Saúde da mulher
Notícia

Baixa procura: após uma semana, Carreta da Saúde realizou apenas 12 mamografias em Pelotas

Pacientes não atendem ligações do Ministério da Saúde ou não comparecem aos atendimentos agendados

Gabriel Veríssimo

