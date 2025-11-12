Associação de Ostomizados inaugura sede na Rodoviária de Pelotas nesta sexta-feira

Entidade terá sala no segundo andar da rodoviária. Ígor Islabão / Grupo RBS

A Associação dos Ostomizados, Familiares e Amigos de Pelotas (Assofam) inaugura nesta sexta-feira (14), às 15h, a sede da entidade. O novo local fica na sala 30 do segundo andar da Rodoviária de Pelotas, cedido sem custos pela Prefeitura de Pelotas.

Fundada há 32 anos, a entidade trabalha na defesa dos direitos dos ostomizados, na prevenção — orientando sobre a importância do exame de colonoscopia — e no atendimento e acompanhamento de pessoas com depressão e dificuldades para obter medicamentos e aparelhos. O trabalho é realizado por voluntários.

Segundo o presidente da Assofam, Luis Carlos Pierem, a fila de espera para exames de colonoscopia é um grande problema encontrado por quem busca diagnóstico de câncer.

— Estamos fazendo um trabalho para poder socorrer essas pessoas que estão na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), os que ainda estão sobrevivendo — afirma.

Manifestação