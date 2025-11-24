Agentes de saúde protestam por repasse de verba federal em Pelotas

Servidores se reuniram em frente à prefeitura nesta segunda-feira (24). Stéfane Costa / RBS TV

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Combate a Endemias (ACE) de Pelotas realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (24) em frente à prefeitura. A categoria exige o repasse imediato do Incentivo Financeiro Adicional (IFA), uma verba federal que, segundo os manifestantes, não está sendo paga há anos.

O IFA é um recurso enviado pela União aos municípios para incentivar o trabalho dos agentes, e seu valor corresponde ao piso salarial da categoria, de dois salários mínimos.

— A categoria está lutando há anos por esse repasse e cansou de esperar. Viemos aqui para que o prefeito repasse esse valor, que é um incentivo aos agentes que prestam serviço à comunidade — diz Reginara Nunes, agente comunitária da Unidade Básica de Saúde Sítio Floresta.

Os servidores também cobram transparência sobre a destinação do dinheiro.

— Não recebemos o incentivo e desconhecemos para onde o valor está sendo direcionado. Se o poder público afirma que fará algo em prol da categoria com esses recursos, é fundamental que demonstre onde o dinheiro está sendo aplicado — afirma a agente de saúde Cecília Duares.

Representantes da categoria se reuniram com membros do Executivo municipal durante a manhã. O encontro, que envolveu as Secretarias Geral de Governo (SMG) e Saúde (SMS), além de vereadores, resultou na constituição de uma comissão de negociação.