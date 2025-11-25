Saúde

Mobilização
Notícia

“A ideia é ajudar quem está precisando”, diz doador que participa há 15 anos das ações do Hemopel

No Dia Nacional da Doação de Sangue, Hemocentro de Pelotas promove atividades especiais enquanto reforça alerta por novos voluntários

GZH Zona Sul

Stéfane Costa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS