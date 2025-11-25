“A ideia é ajudar quem está precisando”, diz doador que participa há 15 anos das ações do Hemopel

Alfredo Eifler colabora em campanhas no Hemocentro de Pelotas. Stéfane Costa / RBS TV

No Dia Nacional da Doação Voluntária de Sangue, celebrado nesta terça-feira (25), o Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel) organizou uma programação especial para agradecer os doadores e incentivar novas adesões. Entre os voluntários, estava o representante comercial Alfredo Eifler, que doa sangue desde 2009 e mantém a prática como um compromisso anual.

Eifler voltou ao Hemopel motivado por um acidente envolvendo uma pessoa próxima em Porto Alegre, mas afirma que costuma doar especialmente no fim do ano, quando os estoques tendem a diminuir.

— A ideia é essa, ajudar quem está precisando. Não tem outra alternativa — relatou.

Mobilização

A agenda comemorativa começou às 10h, com atendimentos gratuitos de massagistas do Senac oferecidos antes das coletas. Também participaram integrantes da ONG Esquadrão da Alegria, que circularam pelo espaço para animar quem aguardava atendimento.

À tarde, agentes de trânsito do município realizaram uma blitz solidária para estimular a doação. A programação incluiu ainda apresentações musicais de artistas locais, como Henry Oppelt, Matheus Almeida, Tonny Ribeiro, Danny Ott, Leh Moraes, Eliezer Lemos, Amigos do Sereno, DJ Pirado e Mirian Lua. As atividades seguiram até o encerramento do expediente.

Quem pode doar

Para realizar a doação, é necessário apresentar documento oficial com foto e ter entre 16 e 69 anos — menores precisam estar acompanhados do responsável legal. Os voluntários devem pesar pelo menos 50 quilos, estar descansados, hidratados e não comparecer em jejum.

As mulheres podem doar três vezes por ano, com intervalo mínimo de 90 dias. Para os homens, o limite é de quatro doações anuais, com intervalo de 60 dias.