Veja onde se vacinar contra a meningite

Após o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) emitir um alerta epidemiológico para o surto de meningite em Pelotas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou orientações sobre a vacinação e os sinais e sintomas da doença.
A meningite é uma infecção que atinge as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A meningite bacteriana é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, o chamado meningococo, que se apresenta nos chamados sorogrupos — os principais são A, B, C, W e Y.
Onde se vacinar
A vacina meningocócica conjugada ACWY é a principal forma de prevenção.
O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece apenas vacinação para crianças de 12 meses de idade e adolescentes entre 11 e 14 anos. Para adultos, há vacina apenas no sistema privado.
Em Pelotas, a vacina gratuita pode ser feita nos seguintes locais:
- todas as unidades básicas de saúde (UBSs)
- Casa da Vacina (Rua Gonçalves Chaves, nº 437)
- ambulatório da UCPel (Avenida Fernando Osório, nº 1586)
- ambulatório da UFPel (Avenida Duque de Caxias, nº 113).
Adultos sem comorbidades que não se vacinaram no calendário regular podem encontrar a vacina meningocócica ACWY em laboratórios da rede privada. Em laboratórios de Pelotas, o valor da dose está na casa dos R$ 330.
Formas de prevenção
A SMS também orientou uma série de medidas de prevenção:
- Evitar contato próximo com pessoas com sintomas respiratórios;
- Manter os ambientes bem ventilados (janelas abertas, evitar aglomerações, especialmente em locais fechados);
- Higienizar as mãos com frequência (utilizando água e sabão);
- Evitar compartilhar objetos pessoais, como copos, talheres, escovas e toalhas.
Sinais e sintomas
A transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva, espirros, tosse e contato próximo com pessoas infectadas. Os principais sintomas são:
- Febre alta de início súbito
- Dor de cabeça intensa
- Náuseas e vômitos
- Rigidez na nuca (pescoço duro)
- Sensibilidade à luz
- Sonolência ou confusão mental
- Manchas vermelhas ou arroxeadas na pele que não desaparecem ao pressionar
- Convulsões
Em crianças pequenas, os sinais podem incluir
- Irritabilidade ou choro persistente
- Moleira abaulada
- Recusa alimentar
- Sonolência excessiva