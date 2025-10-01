Veja onde se vacinar contra a meningite

Vacinas são oferecidas na Casa da Vacina, em todas as UBSs e nos ambulatórios da UFPel e da UCPel. Rodrigo Chagas / Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Após o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) emitir um alerta epidemiológico para o surto de meningite em Pelotas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou orientações sobre a vacinação e os sinais e sintomas da doença.

A meningite é uma infecção que atinge as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A meningite bacteriana é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, o chamado meningococo, que se apresenta nos chamados sorogrupos — os principais são A, B, C, W e Y.

Onde se vacinar

A vacina meningocócica conjugada ACWY é a principal forma de prevenção.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece apenas vacinação para crianças de 12 meses de idade e adolescentes entre 11 e 14 anos. Para adultos, há vacina apenas no sistema privado.

Em Pelotas, a vacina gratuita pode ser feita nos seguintes locais:

todas as unidades básicas de saúde (UBSs)

(UBSs) Casa da Vacina (Rua Gonçalves Chaves, nº 437)

(Rua Gonçalves Chaves, nº 437) ambulatório da UCPel (Avenida Fernando Osório, nº 1586)

(Avenida Fernando Osório, nº 1586) ambulatório da UFPel (Avenida Duque de Caxias, nº 113).

Adultos sem comorbidades que não se vacinaram no calendário regular podem encontrar a vacina meningocócica ACWY em laboratórios da rede privada. Em laboratórios de Pelotas, o valor da dose está na casa dos R$ 330.

Formas de prevenção

A SMS também orientou uma série de medidas de prevenção:

Evitar contato próximo com pessoas com sintomas respiratórios;

com pessoas com sintomas respiratórios; Manter os ambientes bem ventilados (janelas abertas, evitar aglomerações, especialmente em locais fechados);

(janelas abertas, evitar aglomerações, especialmente em locais fechados); Higienizar as mãos com frequência (utilizando água e sabão);

com frequência (utilizando água e sabão); Evitar compartilhar objetos pessoais, como copos, talheres, escovas e toalhas.

Sinais e sintomas

A transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva, espirros, tosse e contato próximo com pessoas infectadas. Os principais sintomas são:

Febre alta de início súbito

Dor de cabeça intensa

Náuseas e vômitos

Rigidez na nuca (pescoço duro)

Sensibilidade à luz

Sonolência ou confusão mental

Manchas vermelhas ou arroxeadas na pele que não desaparecem ao pressionar

Convulsões

Em crianças pequenas, os sinais podem incluir