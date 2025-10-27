UBS Navegantes, em Pelotas, suspende atendimentos após ter sido alvo de ladrões no fim de semana

Segundo a prefeitura, a Farmácia Distrital e o setor de acolhimento foram revirados. Ígor Islabão / Grupo RBS

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Navegantes, em Pelotas, estará fechada nesta segunda (27) e na terça-feira (28) devido a uma invasão ocorrida no local na manhã de sábado (25).

Segundo a prefeitura, a Farmácia Distrital e o setor de acolhimento foram revirados, o que inviabilizou o funcionamento da unidade. Um ar-condicionado também foi furtado.

A ocorrência aconteceu por volta das 6h30min e foi atendida pela Guarda Municipal após o disparo do alarme.

A Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Segurança Pública analisam imagens de câmeras de monitoramento para identificar os suspeitos.