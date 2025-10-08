Surto de meningite: entenda como funciona a busca ativa por não vacinados em Pelotas

Em Pelotas, apenas 38% das crianças estão vacinadas contra a doença. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Pelotas anunciou um plano para ampliar a vacinação contra a meningite após o surto da doença no município ser confirmado em 1º de outubro. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) emitiu um alerta epidemiológico para surto de doença após a confirmação de três casos do tipo bacteriano em Pelotas.

Além da campanha de vacinação que iniciou nesta semana, a SMS também anunciou que faria uma busca ativa por crianças não vacinadas nas escolas e em bairros. Apenas 38% das crianças entre dois e 14 anos estão vacinadas em Pelotas.

Segundo a prefeitura, as vacinas já estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos ambulatórios da UCPel e da UFPel e na Casa da Vacina.

O que é a busca ativa?

A busca ativa é realizada sempre que há identificação de surtos de doenças transmissíveis que podem ser prevenidas com vacinação.

Segundo a secretária da Saúde de Pelotas, Ângela Vitória, a busca ativa por não vacinados é realizada pelos agentes comunitários de saúde, responsáveis microáreas específicas da cidade.

Atualmente, Pelotas conta com 399 agentes comunitários de saúde atuando nesse processo, considerado prioridade no município.

— O agente comunitário de saúde é uma liderança do território, então eles sabem onde procurar por essas crianças, as visitas não precisam ocorrer de forma aleatória, de porta em porta — explica Vitória.

Segundo Cândida Rodrigues, diretora da Atenção Primária da SMS, a busca ativa não tem como objetivo identificar pessoas com sintomas, mas sim localizar quem ainda não foi vacinado.

— Nós não vamos buscar pessoas sintomáticas. Nesses casos, elas devem procurar as Unidades para teste e tratamento. A busca ativa é voltada exclusivamente à vacinação.

Além disso, há um trabalho articulado com as escolas, que ajudam na divulgação dos horários de vacinação e na entrega de materiais informativos.

Essa parceria também alcança adolescentes, já que vacinas como a meningocócica ACWY (entre 11 e 14 anos) e do HPV (dos 9 aos 19 anos) são aplicadas nesse grupo.



