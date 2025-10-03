Rio Grande terá mutirão de vacinação no final de semana; doses contra a meningite serão aplicadas

No dia 18 de outubro será realizado o Dia D da Multivacinação, mas mesmo após o encerramento da ação, as vacinas seguem disponíveis de forma contínua nas UBSs. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O município de Rio Grande irá receber, neste final de semana, um mutirão de vacinação com aplicação de doses contra meningite, além da oferta de vacinas previstas no calendário vacinal para adultos e adolescentes.

A ação também oferecerá testagens gratuitas para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C.

As atividades ocorrerão em dois locais: no sábado (4), a equipe de saúde estará no Praça Shopping, das 13h às 19h. No domingo (5), o atendimento será realizado no Largo do Bailinho, no Balneário Cassino, das 14h às 19h.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a vacinação será feita por ordem de chegada, e não há previsão de quantas doses estarão disponíveis. Para receber as vacinas, é necessário apresentar o cartão SUS, documento de identidade com foto e a carteira de vacinação.

No calendário vacinal adulto, estarão disponíveis as vacinas contra difteria e tétano, hepatite B, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e DTPa, esta última indicada para gestantes. Nesta faixa etária, acima dos 14 anos, a vacina contra meningite está disponível apenas em laboratórios privados.

Já para os adolescentes até 14 anos, serão ofertadas vacinas contra o HPV e meningite.

Campanha Nacional de Multivacinação começa na segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (6), tem início a Campanha Nacional de Multivacinação, em todo o país.

Em Rio Grande, entre os dias 13 e 18 de outubro, o município contará com o apoio do Movimento Estratégico de Vacinas (MEV), que realizará busca ativa de pessoas não vacinadas ou com o esquema vacinal incompleto.

O "Dia D" da campanha está marcado para 18 de outubro. Mesmo após o término das ações intensificadas, a vacinação continuará disponível de forma regular na rede municipal de saúde.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atendem de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. No Centro Municipal de Vigilância em Saúde (Posto IV), a vacinação ocorre das 8h às 16h, sem intervalo ao meio-dia.



