Rio Grande registra 10 surtos da síndrome mão-pé-boca em escolas de educação infantil

O município de Rio Grande contabiliza 10 surtos da síndrome mão-pé-boca em creches e escolas de educação infantil. A informação foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A doença afeta principalmente crianças com menos de cinco anos. Segundo a Vigilância Epidemiológica, cada surto tem, em média, 25 crianças infectadas. Um surto é caracterizado pela ocorrência de, no mínimo, três casos relacionados entre si em um mesmo local.

— A doença é comum em épocas de mudança de temperatura e acomete, principalmente, crianças que frequentam escolas de educação infantil, além de educadores e professores que têm contato direto com elas — explica a gerente de Vigilância Epidemiológica da SMS, Shirley Cardone.

A síndrome é causada pelo vírus de Coxsackie, que circula no trato digestivo. Embora seja mais recorrente em crianças pequenas, também pode afetar adultos.

O período de incubação varia de três a seis dias e os primeiros sintomas incluem febre, dor de garganta, mal-estar e perda de apetite. Após, surgem pequenas lesões avermelhadas na boca, mãos e pés, sinais característicos que dão nome à síndrome. Em adultos, o contato com o vírus raramente causa sintomas.

Na maioria dos casos, a doença evolui de forma leve e desaparece espontaneamente em um período de sete a dez dias.

No entanto, o principal risco é a desidratação, provocada pela recusa de alimentos e líquidos. Em casos mais graves, podem ocorrer complicações neurológicas, como meningite e encefalite, além de sintomas como vômitos, sonolência persistente ou espasmos.

A transmissão ocorre por meio do contato direto entre pessoas ou com fezes, saliva, secreções, alimentos e objetos contaminados.

O contágio é mais intenso na primeira semana da infecção, mas o vírus pode ser eliminado pelas fezes por até quatro semanas. Não há vacinas contra a doença, apenas medidas preventivas para evitar o contágio.

Medidas de prevenção

Para conter a disseminação do vírus, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda uma série de cuidados preventivos: