Rio Grande registra 10 surtos da síndrome mão-pé-boca em escolas de educação infantil

O município de Rio Grande contabiliza 10 surtos da síndrome mão-pé-boca em creches e escolas de educação infantil. A informação foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
A doença afeta principalmente crianças com menos de cinco anos. Segundo a Vigilância Epidemiológica, cada surto tem, em média, 25 crianças infectadas. Um surto é caracterizado pela ocorrência de, no mínimo, três casos relacionados entre si em um mesmo local.
— A doença é comum em épocas de mudança de temperatura e acomete, principalmente, crianças que frequentam escolas de educação infantil, além de educadores e professores que têm contato direto com elas — explica a gerente de Vigilância Epidemiológica da SMS, Shirley Cardone.
A síndrome é causada pelo vírus de Coxsackie, que circula no trato digestivo. Embora seja mais recorrente em crianças pequenas, também pode afetar adultos.
O período de incubação varia de três a seis dias e os primeiros sintomas incluem febre, dor de garganta, mal-estar e perda de apetite. Após, surgem pequenas lesões avermelhadas na boca, mãos e pés, sinais característicos que dão nome à síndrome. Em adultos, o contato com o vírus raramente causa sintomas.
Na maioria dos casos, a doença evolui de forma leve e desaparece espontaneamente em um período de sete a dez dias.
No entanto, o principal risco é a desidratação, provocada pela recusa de alimentos e líquidos. Em casos mais graves, podem ocorrer complicações neurológicas, como meningite e encefalite, além de sintomas como vômitos, sonolência persistente ou espasmos.
A transmissão ocorre por meio do contato direto entre pessoas ou com fezes, saliva, secreções, alimentos e objetos contaminados.
O contágio é mais intenso na primeira semana da infecção, mas o vírus pode ser eliminado pelas fezes por até quatro semanas. Não há vacinas contra a doença, apenas medidas preventivas para evitar o contágio.
Medidas de prevenção
Para conter a disseminação do vírus, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda uma série de cuidados preventivos:
- Lavar as mãos com frequência, especialmente após usar o banheiro e antes de manipular alimentos;
- Descartar fraldas e lenços usados em lixeiras fechadas;
- Não compartilhar mamadeiras, copos ou talheres;
- Reforçar a higiene das mãos nas creches durante a troca de fraldas para evitar a transmissão entre crianças;
- Manter afastados da escola ou do trabalho os pacientes até o desaparecimento completo dos sintomas;
- Lavar com água e sabão e desinfetar com solução de água sanitária diluída (1 colher de sopa para 4 copos de água) superfícies e objetos que possam ter contato com secreções ou fezes;
- Evitar contato muito próximo com pessoas doentes, como abraços e beijos;
- Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Trocar e lavar diariamente as roupas pessoais e de cama de pacientes.