Rio Grande irá ampliar oferta de exames mamografias até o final do ano

Desde o dia 08 de outubro, as unidades de saúde estão realizando atendimentos de inspeção das mamas e agendamentos. Reprodução RBS TV / Divulgação

A população de Rio Grande continuará contando com uma oferta ampliada de exames mamografias até o final deste ano.

A medida, anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), prevê a realização de 400 mamografias mensais nos meses de novembro e dezembro, por meio de um convênio com os hospitais Santa Casa de Caridade do Rio Grande e o dos hospitais Santa Casa e o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (Hu-Furg).

A ampliação começou a valer neste mês e, até o momento, 560 exames já haviam sido disponibilizados pelos dois hospitais públicos da cidade.

Como fazer o agendamento?

A expansão da oferta de mamografias se deve à adoção de um novo modelo de agendamento direto nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Antes, as pacientes precisavam passar por várias etapas, como autorização na secretaria e encaminhamento, para só então realizar o agendamento nos hospitais. Agora, após a consulta e o exame clínico das mamas, o agendamento pode ser feito diretamente na própria unidade de saúde.

Exames de rastreamento

Desde o dia 08 de outubro, as unidades de saúde estão realizando atendimentos de inspeção das mamas e agendamento de mamografias.