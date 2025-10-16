Procura por vacina aumenta, mas cobertura segue baixa após confirmação de surto de meningite em Pelotas

Segundo a Secretaria de Saúde (SMS) de Pelotas, 1.508 pessoas se vacinaram contra a meningite entre os dias 6 e 16 de outubro deste ano. Os imunizantes meningo C e ACWY foram aplicados durante a campanha de intensificação contra a doença, que segue até o dia 31 de outubro.
A mobilização começou após a confirmação de um surto da doença em Pelotas em 1º de outubro. Três casos de meningite bacteriana foram registrados entre agosto e setembro.
Segundo Vera Neto, diretora de Vigilância em Saúde da SMS, não há novos casos confirmados e os pacientes diagnosticados — uma criança de cinco meses e dois adultos, de 42 e 72 anos — já estão bem.
De acordo com ela, a cobertura vacinal entre adolescentes de 11 a 14 anos é de apenas 38,41%. Segundo o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal contra meningite para crianças menores de um ano é de 78,73% e para crianças de um ano, a cobertura 84,6% — nos dois casos, a meta é de 95%.
— O índice está baixo, existe uma negação muito grande das vacinas. As pessoas não querem mais se vacinar, não procuram a vacina — afirma Vera.
Do total de doses aplicadas contra meningite bacteriana, 206 são de meningo C e 1.302 de meningo ACWY. Após a confirmação do surto, a vacinação contra meningite aumentou — em setembro, foram apenas 903 doses — mas a cobertura vacinal continuou baixa.
A chefe da Seção de Imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Eliese Denardi Cesar, explica que a ACWY é voltada ao público adolescente.
— A tendência de ter um maior quantitativo de doses aplicadas de ACWY é em função dos adolescentes, porque é uma vacina mais recente para os adolescentes. A meningo C está na rotina das crianças há bem mais tempo — afirma Eliese.
Números da doença na região
Em 2025, já foram contabilizados sete casos de meningite bacteriana nos municípios da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde (3ª CRS) — cinco do sorogrupo Y e dois do sorogrupo C. O número supera os registros do mesmo período de 2024, com quatro casos, e de 2023, com dois.
Onde se vacinar
Em Pelotas, vacina contra a meningite pode ser aplicada gratuitamente no seguintes locais:
- todas as unidades básicas de saúde (UBSs)
- Casa da Vacina (Rua Gonçalves Chaves, nº 437)
- ambulatório da UCPel (Avenida Fernando Osório, nº 1586)
- ambulatório da UFPel (Avenida Duque de Caxias, nº 113)
Adultos sem comorbidades que não se vacinaram no calendário regular podem encontrar a vacina meningocócica ACWY em laboratórios da rede privada. Em laboratórios de Pelotas, o valor da dose está na casa dos R$ 330.