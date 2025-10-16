Procura por vacina aumenta, mas cobertura segue baixa após confirmação de surto de meningite em Pelotas

Imunizantes estão disponíveis gratuitamente em todas as UBSs de Pelotas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Segundo a Secretaria de Saúde (SMS) de Pelotas, 1.508 pessoas se vacinaram contra a meningite entre os dias 6 e 16 de outubro deste ano. Os imunizantes meningo C e ACWY foram aplicados durante a campanha de intensificação contra a doença, que segue até o dia 31 de outubro.

A mobilização começou após a confirmação de um surto da doença em Pelotas em 1º de outubro. Três casos de meningite bacteriana foram registrados entre agosto e setembro.

Segundo Vera Neto, diretora de Vigilância em Saúde da SMS, não há novos casos confirmados e os pacientes diagnosticados — uma criança de cinco meses e dois adultos, de 42 e 72 anos — já estão bem.

De acordo com ela, a cobertura vacinal entre adolescentes de 11 a 14 anos é de apenas 38,41%. Segundo o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal contra meningite para crianças menores de um ano é de 78,73% e para crianças de um ano, a cobertura 84,6% — nos dois casos, a meta é de 95%.

— O índice está baixo, existe uma negação muito grande das vacinas. As pessoas não querem mais se vacinar, não procuram a vacina — afirma Vera.

Do total de doses aplicadas contra meningite bacteriana, 206 são de meningo C e 1.302 de meningo ACWY. Após a confirmação do surto, a vacinação contra meningite aumentou — em setembro, foram apenas 903 doses — mas a cobertura vacinal continuou baixa.

A chefe da Seção de Imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Eliese Denardi Cesar, explica que a ACWY é voltada ao público adolescente.

— A tendência de ter um maior quantitativo de doses aplicadas de ACWY é em função dos adolescentes, porque é uma vacina mais recente para os adolescentes. A meningo C está na rotina das crianças há bem mais tempo — afirma Eliese.

Números da doença na região

Em 2025, já foram contabilizados sete casos de meningite bacteriana nos municípios da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde (3ª CRS) — cinco do sorogrupo Y e dois do sorogrupo C. O número supera os registros do mesmo período de 2024, com quatro casos, e de 2023, com dois.

Onde se vacinar

Em Pelotas, vacina contra a meningite pode ser aplicada gratuitamente no seguintes locais:

todas as unidades básicas de saúde (UBSs)

(UBSs) Casa da Vacina (Rua Gonçalves Chaves, nº 437)

(Rua Gonçalves Chaves, nº 437) ambulatório da UCPel (Avenida Fernando Osório, nº 1586)

(Avenida Fernando Osório, nº 1586) ambulatório da UFPel (Avenida Duque de Caxias, nº 113)