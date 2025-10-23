Pelotas registra novo surto de meningite

O surto foi identificado após a confirmação de dois novos casos de infecção, nos dias 7 e 9 de outubro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) da Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio Grande do Sul emitiu um alerta epidemiológico para um novo surto de meningite em Pelotas nesta quinta-feira (23).

O surto foi identificado após a confirmação de dois novos casos de infecção, nos dias 7 e 9 de outubro, pelo sorogrupo C da doença, que se somam a um terceiro registrado em agosto.

Com isso, o município contabiliza três ocorrências em menos de três meses, todas sem vínculo entre si. Segundo a Secretaria de Saúde de Pelotas, os pacientes são três pessoas adultas, com idades de 31, 42 e 59 anos.

Os principais tipos de meningite são a bacteriana, a viral, a fúngica e a não-infecciosa. Os novos casos registrados em Pelotas são de meningite bacteriana.

O reconhecimento do surto é feito pelo Ministério da Saúde, após análise das notificações e investigações encaminhadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

— Não é simplesmente ter três casos em três meses que configura um surto. O Ministério avalia uma série de fatores, como o perfil do município e outros critérios — explica a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Pelotas, Renata Xavier.

Vacinação no combate a doença

Mesmo que os casos tenham ocorrido em adultos, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a população mantenha o calendário vacinal em dia, principalmente o público infantil.

Conforme Renata, o micro-organismo causador da doença pode estar circulando no município entre pessoas assintomáticas.

— A maior faixa etária de portadores assintomáticos são os adolescentes. Eles costumam se aglomerar mais e, por isso, podem carregar e transmitir a bactéria mesmo sem desenvolver a doença. Como estamos em surto, ampliamos a aplicação da ACWY para todas as crianças menores de 5 anos, até 4 anos, 11 meses e 29 dias — afirma a enfermeira.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão recebendo vacinas diariamente. A Secretaria também planeja ações especiais de imunização, que devem ser divulgadas nos próximos dias.

Os sintomas

A SES afirma que a rede de saúde está orientada a redobrar a atenção aos sintomas suspeitos de meningite. São eles:

Febre acompanhada de rigidez de nuca

Confusão mental

Convulsões

Erupções cutâneas

Outros sinais neurológicos

Em crianças menores de dois anos, também devem ser considerados sintomas como:

Irritabilidade

Choro persistente

Abaulamento da fontanela (o inchaço e a protuberância da moleira do bebê)

Onde se vacinar

Em Pelotas, vacina contra a meningite pode ser aplicada gratuitamente no seguintes locais:

todas as unidades básicas de saúde (UBSs)

(UBSs) Casa da Vacina (Rua Gonçalves Chaves, nº 437)

(Rua Gonçalves Chaves, nº 437) ambulatório da UCPel (Avenida Fernando Osório, nº 1586)

(Avenida Fernando Osório, nº 1586) ambulatório da UFPel (Avenida Duque de Caxias, nº 113)