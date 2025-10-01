Pelotas anuncia campanha de vacinação após surto de meningite

Prefeito Fernando Marroni e a secretária de Saúde Ângela Vitória (ao centro) concederam entrevista coletiva. Igor Islabão / Grupo RBS

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (1º), a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas anunciou o plano para ampliar a vacinação contra a meningite após o surto da doença no município.

Segundo a secretaria, apenas 38% das crianças entre dois e 14 anos estão vacinadas em Pelotas. Para ampliar a cobertura vacinal, o município fará uma campanha de vacinação entre 6 e 31 de outubro. No dia 18, será realizado o dia D multivacinação.

As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no ambulatório da Universidade Católica de Pelotas, no ambulatório da Universidade Federal e também na Casa da Vacina.

A secretaria também anunciou que fará uma busca ativa por crianças não vacinadas nas escolas, e que os Agentes Comunitários de Saúde irão atuar nos bairros.

Para evitar a circulação da doença, a secretaria vai orientar as escolas a manter o ambiente arejado e para que as crianças lavem as mãos com frequência.

Importância da prevenção

A secretária da Saúde, Ângela Moreira Vitória, reforçou a importância da vacinação e de se adotar medidas preventivas.

— A gente tem que trabalhar com prevenção e sensibilizar toda a população para isso. Não tem nenhum motivo de grande preocupação, mas sim de alerta, e de começar essas ações de intensificar vacinação — disse.

Segundo a secretária, os pacientes que foram diagnosticados estão bem e em casa.

— Todos evoluíram bem, o que demonstra que a gente está com uma rede de assistência que foi capaz de atender, diagnosticar e tratar. Todos estão bem, em casa, sem sequelas — afirmou Ângela Vitória.

Calendário vacinal

O calendário de vacinação contra doenças meningocócicas é voltado a crianças e adolescentes. A vacina meningocócica C deve ser aplicada em duas doses aos 3 e aos 5 meses. Já a vacina meningocócica ACWY deve ser aplicada em duas doses aos 12 meses e, depois, entre 11 e 14 anos.



