Saúde

Câncer de mama
Notícia

Outubro Rosa: Loja Rosa oferece triagem gratuita para mulheres no Shopping Pelotas

Iniciativa do Instituto Buquê de Amor facilita o acesso a atendimento médico com foco no diagnóstico precoce para mulheres de baixa renda

Igor Islabão

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS