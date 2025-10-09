Outubro Rosa: Loja Rosa oferece triagem gratuita para mulheres no Shopping Pelotas

Loja do IBA está funcionando no Shopping Pelotas. Ígor Islabão / Grupo RBS

No mês do Outubro Rosa, período destinado a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Instituto Buquê de Amor (IBA) promove uma iniciativa para facilitar o atendimento às mulheres: a Loja Rosa no Shopping Pelotas, com funcionamento das 14h às 20h.

A ação oferece de forma gratuita triagens para atendimento médico até o dia 25 de outubro, com foco na prevenção e no cuidado com a saúde da mulher. Já no dia 29, serão realizados os atendimentos médicos com profissional voluntário.

— Serão examinadas mulheres com sintomas importantes na mama e que tenham comprovante de baixa renda — afirma a criadora do projeto, Janice dos Santos.

Como participar

Os requisitos para as mulheres serem atendidas é comprovar ser de baixa renda e apresentar sintomas na mama, como sentir um caroço, ter o mamilo do bico invertido ou com a pele “tipo casca de ovo” que esteja muito dolorida.

— Essa mulher deve nos procurar porque ela vai passar em uma triagem médica e se for necessário um médico já encaminha para mamografia, para ultrassom e se precisar uma biópsia a gente também consegue para elas [em instituições parceiras do IBA] — afirma Janice.

Brasil deve ter mais de 73 mil casos em 2025

Segundo dados divulgados na semana passada pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), o país deve registrar mais de 73 mil casos de câncer de mama em 2025.

Segundo o relatório, em 2023, foram 20 mil mortes pela doença, com maior concentração nas regiões sul, sudeste e nordeste. O levantamento aponta ainda a tendência de redução na morte entre mulheres de 40 a 49 anos, demonstrando a importância do diagnóstico precoce.

Instituto Buquê de Amor

O IBA surgiu em 2013 para acolher mulheres com câncer de mama e agilizar o diagnóstico precoce para mulheres de baixa renda. A organização já distribuiu mais de 21 mil buquês, seis mil lenços, além de oferecer mamografias, ultrassonografias, consultas com médicos voluntários, biópsias, ressonâncias magnéticas entre outros.



