Motoristas da Saúde de Capão do Leão protestam contra cortes em diárias

Na manhã desta segunda-feira (20), motoristas da Secretaria de Saúde de Capão do Leão fizeram um protesto contra um decreto municipal que determina cortes nas diárias de viagem dos servidores.

A mobilização, que ocorreu em frente ao prédio da secretaria, também contou com a presença de pacientes e familiares que utilizam o transporte oferecido pelo município.

O Decreto nº 149/2025, publicado na semana passada, estabelece uma série de medidas para conter gastos públicos. Entre as ações estão a suspensão da concessão de licença-prêmio, a redução de horas extras e a diminuição das despesas com diárias em todas as secretarias.

A Prefeitura justifica as medidas com base em uma crise financeira e na insuficiência de recursos. A reportagem de GZH entrou em contato com a Prefeitura de Capão do Leão, mas ainda não obteve retorno.

Atualmente, 28 motoristas da Saúde são responsáveis por transportar pacientes para atendimentos de maior complexidade em outras cidades da região e em diferentes pontos do Estado. Segundo os servidores, o corte nas diárias inviabiliza as viagens.

— Nós não escolhemos horário para trabalhar, usamos esses valores para o nosso custeio e alimentação, com o mínimo de dignidade, para que esses valores sejam suficientes para que a gente chegue no final do dia — afirma Marcos Jorge Lima da Silva, motorista há mais de 10 anos.

A manifestação também reuniu usuários do serviço. Liane Luche, de 39 anos, mãe de dois adolescentes com deficiência, participou do ato em apoio aos motoristas.

— Um dos meus filhos tem paralisia cerebral e o outro é autista. Esses motoristas nos transportam todos os dias com todo amor, respeito e carinho. Eles fazem viagens longas, é exaustivo.

O decreto não define um percentual de redução, mas determina que novas despesas deverão ser acompanhadas de estudo de impacto orçamentário e financeiro.