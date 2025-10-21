Moradores de Arroio Grande relatam problemas respiratórios dez dias após incêndio em silo de soja

Incêndio em Arroio Grande começou no dia 11 de outubro. Arquivo Pessoal / Divulgação

Dez dias após o incêndio em um silo de soja da empresa Cotribá, em Arroio Grande, no sul do Estado, moradores relatam problemas respiratórios e o forte cheiro de queimado no município. Segundo relatos, os principais sintomas são tosse, reações alérgicas e dores de cabeça.

A moradora Valquíria Carvalho, que vive a cerca de seis quilômetros do silo que pegou fogo, conta que precisou buscar atendimento médico após apresentar sintomas alérgicos.

— Estou com tosse e pigarro. Quando cheguei no médico ela me disse que era por conta da inalação da fumaça e que outros pacientes também estão assim. Além do cheiro, o cheiro é horrível — disse Valquiria.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o tempo em que a fumaça de um incêndio de grandes proporções pode permanecer na atmosfera varia, mas pode passar dos 10 dias. No caso de Arroio Grande, o fogo foi controlado no dia 13 de outubro, mas fatores como vento e neblina dificultam a dispersão das partículas.

O pneumologista Ricardo Noal, do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), explica que a exposição prolongada à fumaça pode causar irritação nas vias respiratórias, agravamento de doenças pré-existentes e, em alguns casos, inflamações pulmonares.

— Pessoas que já tem problemas respiratórios, idosos e crianças são os que têm mais riscos quando expostos - frisou.

Ele recomenda evitar a exposição na rua e manter os ambientes fechados, optando pelo modo de recirculação no ar-condicionado. Para quem precisa sair, o uso de máscaras com filtro de proteção N95 é indicado — máscaras de pano ou cirúrgicas não oferecem barreira suficiente para as partículas suspensas.

A Secretaria de Saúde de Arroio Grande confirmou aumento significativo de casos de síndrome respiratória e reações alérgicas desde o incêndio. Os dados ainda estão sendo consolidados, mas, segundo o secretário Everton Tessmer, a alta foi registrada em todas as unidades de saúde do município.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para saber quais medidas estão sendo tomadas para reduzir os impactos da fumaça na saúde da população, mas não obteve retorno até o momento.