Meningite: entenda por que Pelotas tem dois surtos da doença e saiba onde se vacinar

Entre setembro e outubro deste ano, dois surtos de meningite bacteriana foram confirmados no município de Pelotas. O reconhecimento do surto é feito pelo Ministério da Saúde, após análise das notificações e investigações encaminhadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

O primeiro foi registrado em 30 de setembro, após a identificação de dois casos do sorogrupo Y — uma criança de cinco meses e um adulto de 72 anos — e um caso do sorogrupo C, em um adulto de 42 anos.

O segundo surto foi confirmado na última quinta-feira (23), com dois novos casos de meningite bacteriana do sorogrupo C: um homem de 31 anos e outro de 59.

Uma dúvida comum é por que a Vigilância Epidemiológica considera dois surtos distintos e não apenas um, já que o intervalo entre eles foi curto.

Por que são considerados dois surtos

O médico infectologista do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Hilton Luís Alves Filho, explica que um surto de meningite meningocócica é caracterizado pela ocorrência de múltiplos casos causados pela mesma cepa da bactéria Neisseria meningitidis (A, B, C, W ou Y) em um curto período de tempo.

Para ser considerado surto, os casos precisam ocorrer em uma mesma cidade, comunidade ou instituição, sem relação direta entre os pacientes.

— Mesmo que o intervalo de tempo entre esses episódios seja curto, são considerados dois surtos. Isso indica às autoridades a circulação de duas cepas [Y e C] na comunidade, e não um evento único prolongado — explica o médico.

Embora para a população possa parecer um único surto, a distinção é essencial para a Vigilância Epidemiológica, que precisa identificar qual cepa está em circulação para definir estratégias adequadas de vacinação e controle da doença.

Onde se vacinar

Em Pelotas, vacina contra a meningite pode ser aplicada gratuitamente no seguintes locais:

todas as unidades básicas de saúde (UBSs)

(UBSs) Casa da Vacina (Rua Gonçalves Chaves, nº 437)

(Rua Gonçalves Chaves, nº 437) ambulatório da UCPel (Avenida Fernando Osório, nº 1586)

(Avenida Fernando Osório, nº 1586) ambulatório da UFPel (Avenida Duque de Caxias, nº 113)