Meningite: entenda por que Pelotas tem dois surtos da doença e saiba onde se vacinar

Entre setembro e outubro deste ano, dois surtos de meningite bacteriana foram confirmados no município de Pelotas. O reconhecimento do surto é feito pelo Ministério da Saúde, após análise das notificações e investigações encaminhadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
O primeiro foi registrado em 30 de setembro, após a identificação de dois casos do sorogrupo Y — uma criança de cinco meses e um adulto de 72 anos — e um caso do sorogrupo C, em um adulto de 42 anos.
O segundo surto foi confirmado na última quinta-feira (23), com dois novos casos de meningite bacteriana do sorogrupo C: um homem de 31 anos e outro de 59.
Uma dúvida comum é por que a Vigilância Epidemiológica considera dois surtos distintos e não apenas um, já que o intervalo entre eles foi curto.
Por que são considerados dois surtos
O médico infectologista do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Hilton Luís Alves Filho, explica que um surto de meningite meningocócica é caracterizado pela ocorrência de múltiplos casos causados pela mesma cepa da bactéria Neisseria meningitidis (A, B, C, W ou Y) em um curto período de tempo.
Para ser considerado surto, os casos precisam ocorrer em uma mesma cidade, comunidade ou instituição, sem relação direta entre os pacientes.
— Mesmo que o intervalo de tempo entre esses episódios seja curto, são considerados dois surtos. Isso indica às autoridades a circulação de duas cepas [Y e C] na comunidade, e não um evento único prolongado — explica o médico.
Embora para a população possa parecer um único surto, a distinção é essencial para a Vigilância Epidemiológica, que precisa identificar qual cepa está em circulação para definir estratégias adequadas de vacinação e controle da doença.
Onde se vacinar
Em Pelotas, vacina contra a meningite pode ser aplicada gratuitamente no seguintes locais:
- todas as unidades básicas de saúde (UBSs)
- Casa da Vacina (Rua Gonçalves Chaves, nº 437)
- ambulatório da UCPel (Avenida Fernando Osório, nº 1586)
- ambulatório da UFPel (Avenida Duque de Caxias, nº 113)
Adultos sem comorbidades que não se vacinaram no calendário regular podem encontrar a vacina meningocócica ACWY em laboratórios da rede privada. Em laboratórios de Pelotas, o valor da dose está na casa dos R$ 330.