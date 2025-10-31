Mais 4,8 mil pessoas se vacinaram contra meningite após surtos da doença em Pelotas

Imunizantes são oferecidos em todas as UBSs do município. Betânia Ramalho da Silva / Divulgação

A Secretaria de Saúde de Pelotas divulgou nesta sexta-feira (31) os dados da campanha de vacinação contra meningite bacteriana referentes ao mês de outubro. No total, mais de 4,8 mil pessoas receberam os imunizantes dos tipos meningo C e meningo ACWY.

Os dados se referem a crianças de até cinco anos e a adolescentes entre 11 e 14 anos. A distribuição das doses na rede pública foi a seguinte:

Meningo C: 397 doses para crianças com menos de um ano.

Meningo ACWY: 2.579 doses para crianças de um a cinco anos e 1.740 doses para a faixa etária de 11 a 14 anos.

Na rede privada, 94 doses das vacinas meningo C e ACWY também foram aplicadas no município em outubro.

Os imunizantes foram utilizados durante a campanha de intensificação contra a doença, que se encerra nesta sexta-feira. Após essa data, as vacinas continuam disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Dois surtos em menos de um mês

A mobilização para a vacinação começou após a confirmação de um surto da doença em 1º de outubro. Três casos de meningite bacteriana foram registrados entre agosto e setembro: dois do sorogrupo Y — uma criança de cinco meses e um adulto de 72 anos — e um do sorogrupo C, em um adulto de 42 anos.

Depois, em outubro, um segundo surto foi registrado. Dois novos casos de meningite bacteriana do sorogrupo C foram confirmados no dia 23 de outubro: um homem de 31 anos e outro de 59.

Um surto de meningite meningocócica é caracterizado pela ocorrência de múltiplos casos causados pela mesma cepa da bactéria Neisseria meningitidis (A, B, C, W ou Y) em um curto período de tempo.