Saúde

Com 121 leitos
Notícia

Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas deve começar a operar entre abril e maio de 2026

Estimativa é do prefeito Fernando Marroni, que afirma já estar com 90% das obras da instituição concluídas até o momento

Gabriel Veríssimo

