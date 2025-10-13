Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas deve começar a operar entre abril e maio de 2026

Construção do complexo foi iniciada em 2021. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

As obras estruturais do Hospital Regional de Pronto Socorro (HRPS) de Pelotas estão 90% concluídas e devem ser entregues até o final de dezembro.

O novo complexo, localizado na Avenida Bento Gonçalves, teve as obras iniciadas em 2021. Segundo o prefeito Fernando Marroni, as operações devem começar entre abril e maio de 2026:

— Temos ainda a etapa de instalação de móveis fixos, equipamentos, camas e aparelhos, o que deve levar mais dois ou três meses.

O hospital contará com 121 leitos, sendo 10 de UTI adulto e 10 de UTI pediátrica. O espaço também terá cinco salas cirúrgicas, áreas de recuperação e prestará atendimentos em cirurgia geral, traumatologia, bucomaxilofacial e cardiologia.

O investimento total ultrapassa R$ 70 milhões, com recursos do programa Avançar RS, do Governo do Estado, e da Prefeitura de Pelotas. Um dos objetivos do novo hospital é reduzir as superlotações nas unidades de alta complexidade do município.

— Vamos resolver o problema das pessoas ficarem em macas aguardando leitos. Isso será solucionado com o novo pronto-socorro — afirma Marroni.

Gestão e despesas

Atualmente, a despesa média do município com pronto atendimento é de cerca de R$ 5 milhões por mês. Com o novo hospital, a previsão é de que o custo mensal aumente em aproximadamente R$ 11 milhões.

Como o HRPS será referência para toda a região sul do Estado, a Prefeitura negocia apoio financeiro com o Governo do Estado e o Ministério da Saúde.

— Há necessidade de uma pactuação com o Estado e o Ministério, e estamos trabalhando nisso — explica o prefeito.

Em relação à gestão, Marroni afirma que o Executivo ainda estuda um modelo.