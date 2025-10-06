Hospital privado de Rio Grande passa a receber pacientes do SUS

Pacientes encaminhados pelo sistema de regulação do Estado ficarão internados em leitos semiprivativos. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

O Hospital Monporto, em Rio Grande, passou a receber pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de um convênio firmado com o governo do Estado. O acordo integra o programa Inverno Gaúcho, que permite o encaminhamento de pacientes da rede pública para instituições privadas em casos de superlotação.

O contrato garante oito leitos específicos para pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) – 65 mortes foram confirmadas no município neste ano desses casos. O convênio tem validade de 90 dias, se estendendo até a metade de dezembro.

O primeiro paciente chegou ao hospital na última semana, após aguardar por liberação de vaga na Unidade de Pronto Atendimento da Junção. No Monporto, os encaminhados terão acesso a leitos semiprivativos e a toda a estrutura da instituição.

Leia Mais Cemitérios da Santa Casa de Rio Grande são leiloados; saiba o que vai acontecer com os túmulos

Em nota, a administração do hospital informou que há possibilidade de ampliar a oferta de atendimentos via SUS em convênios futuros com programas do governo federal.