Hospital de São José do Norte irá receber R$ 1,2 milhão em recursos do SUS Gaúcho

O Hospital Municipal de São José do Norte será contemplado com um repasse de R$ 1,2 milhão do governo do Estado ainda em 2025. Para 2026, está previsto um novo repasse, no valor de R$ 4 milhões.

O investimento integra o programa SUS Gaúcho e foi anunciado na quarta-feira (15). Ao todo, serão destinados R$ 40,1 milhões a hospitais públicos e de pequeno porte até o final de 2026.

A iniciativa do governo gaúcho irá beneficiar hospitais com até 50 leitos e hospitais públicos estaduais e municipais. Atualmente, o hospital de São José do Norte possui 37 leitos em funcionamento.

— A gente pretende aplicar esses recursos para o custeio do próprio hospital, pois isso nos libera margem de uso do recurso municipal para investimentos em outras áreas — comenta o secretário de Saúde de São José do Norte, Lucas Oliveira Penteado.

No município, o hospital fornece serviços de pronto atendimento e internações clínicas, atendimento especializado de saúde mental, exames de imagem e, além disso, também possui um ambulatório de cardiologia.

— Alguns serviços são só para os moradores de São José do Norte, e o ambulatório de cardiologia que é referenciado pela Secretaria Estadual da Saúde que atende São José do Norte e outros quatro municípios aqui da região — acrescenta o secretário.

Os critérios para a distribuição dos recursos consideram taxas de ocupação dos leitos e a resolutividade dos atendimentos. O objetivo é ampliar o acesso da população ao sistema de saúde, descentralizando os serviços e fortalecendo a rede hospitalar local.

Ao todo, 19 hospitais de pequeno porte, com até 99 leitos, receberão os mesmos valores. Já outras 16 instituições com mais de 100 leitos terão direito a R$ 6,42 milhões em 2025 e R$ 25,7 milhões no próximo ano.

Os recursos serão repassados por meio do Programa Assistir, que transfere incentivos financeiros aos hospitais com base na produção de serviços, como consultas, exames e procedimentos realizados.