Hospitais da Zona Sul receberão R$ 1,2 milhão em repasses emergenciais do Estado

A Santa Casa de Pelotas recebeu R$ 260,4 mil. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Hospitais de 13 municípios da Zona Sul foram contemplados com um total de R$ 1,2 milhão em repasses do governo do Estado. O recurso integra o programa “Inverno Gaúcho com Saúde”, que tem o objetivo de custear despesas operacionais emergenciais da rede hospitalar diante do aumento de atendimentos neste período.

A medida foi oficializada pela Portaria Nº 1078/2025, da Secretaria Estadual da Saúde, que altera a legislação anterior e autoriza o repasse total de R$ 71,5 milhões à rede hospitalar gaúcha.

O valor total está sendo distribuído em duas parcelas únicas: a primeira, de R$ 53,5 milhões, já repassada, e a segunda, de R$ 17,9 milhões, será repassada em outubro.

O apoio financeiro é justificado por um período de frio prolongado no Estado, além do aumento de casos de dengue, doenças respiratórias e covid-19.

Na região, o maior valor foi destinado a Pelotas, que somou R$ 731,3 mil. A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas recebeu R$ 260,4 mil; o Hospital Universitário São Francisco de Paula, R$ 204,1 mil; a Sociedade Portuguesa de Beneficência, R$ 228,5 mil; e o Hospital Espírita de Pelotas, R$ 38,1 mil.

O município de Rio Grande recebeu R$ 328,7 mil para o hospital Santa Casa do Rio Grande, enquanto São Lourenço do Sul teve dois repasses — R$ 30,8 mil para Santa Casa e R$ 5,4 mil ao Hospital da Reserva.

Outros dez municípios da região também receberam a segunda parcela do repasse:

Arroio Grande – R$ 6,2 mil

– R$ 6,2 mil Canguçu – R$ 45,6 mil

– R$ 45,6 mil Dom Feliciano – R$ 6,8 mil

– R$ 6,8 mil Herval – R$ 5 mil

– R$ 5 mil Jaguarão – R$ 25,8 mil

– R$ 25,8 mil Morro Redondo – R$ 5 mil

– R$ 5 mil Pedro Osório – R$ 5 mil

– R$ 5 mil Piratini – R$ 20,3 mil

– R$ 20,3 mil Santa Vitória do Palmar - R$ 18,1 mil

R$ 18,1 mil São José do Norte - R$ 9,8 mil



