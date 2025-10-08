Em Rio Grande, apenas 24% das mulheres entre 50 e 69 anos realizam exames para detectar câncer de mama

A partir desta quarta-feira (8), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão realizando atendimentos de inspeção das mamas e agendamento de mamografias. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O município de Rio Grande registra baixa adesão aos exames de rastreamento do câncer de mama para detectar a doença na fase inicial. Dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mostram que, em 2024, apenas 24% das mulheres entre 50 e 69 anos, faixa etária com maior risco da doença, realizaram mamografias no município.

Para enfrentar esse cenário, a SMS iniciou nesta quarta-feira (8) a campanha do Outubro Rosa, com uma série de ações voltadas à prevenção, à informação e ao cuidado com a saúde da mulher.

Exames de rastreamento

A partir desta quarta-feira (8), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), estão realizando atendimentos de inspeção das mamas e agendamento de mamografias.

A UBS Rita Lobato terá reforço nos atendimentos noturnos, com exames realizados por equipes da Universidade Anhanguera. Os exames estarão disponíveis das 18h às 21h.

Nos hospitais do município, a oferta de mamografias também será ampliada. Na Santa Casa, serão disponibilizados 440 exames, com agenda extra nos dias 8 e 9 de outubro.

Já no Hospital Universitário (HU-Furg), serão 100 exames disponíveis, com possibilidade de aumento conforme a demanda.

O dia D do Outubro Rosa irá ocorrer no dia 08 de novembro, com atendimento especial nas UBSs, focado em mulheres de 50 a 69 anos, e ações educativas para reforçar a importância da prevenção.

Corrida e Caminhada do Batom

No dia 19 de outubro, o município irá receber a Corrida e Caminhada do Batom. O evento visa reunir a população em prol da conscientização do exame precoce.

A largada será em frente ao Paço Municipal, às 9h, com percurso de três quilômetros. Até o momento, conforme a Associação dos Corredores da Rua do Rio Grande (ACORRG), organizadora da corrida, mil mulheres estão inscritas no evento.

A inscrição custa R$ 45, com renda destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer e à Aapecan. Link para inscrição na corrida.

Paralelamente à corrida, será realizada uma programação especial das 9h às 12h, no mesmo local, com ações voltadas ao autocuidado e à saúde da mulher.

Estão previstas oficinas de autocuidado, rodas de conversa, exames preventivos e orientações de saúde.



