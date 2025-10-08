Saúde

Outubro Rosa
Notícia

Em Rio Grande, apenas 24% das mulheres entre 50 e 69 anos realizam exames para detectar câncer de mama

Secretaria de Saúde reforça campanha de prevenção e serviços de saúde da mulher durante o mês

Laura Cosme

