Documentário sobre endometriose será exibido gratuitamente em Pelotas

Doença afeta entre 5% e 15% das mulheres em idade reprodutiva. Jo Panuwat D / stock.adobe.com

O Cineflix do Shopping Pelotas terá uma sessão gratuita nesta quarta-feira (22), às 18h30min, com a exibição do documentário Below the Belt. O filme da diretora Shannon Cohn conta a história e os desafios de mulheres que enfrentaram os sintomas até receberem o diagnóstico de endometriose.

A endometriose é uma doença crônica causada pela presença de células do tecido do endométrio fora do útero. A doença causa sintomas como cólicas fortes, menstruação excessiva e dor durante a relação sexual, além de poder causar infantilidade. A prevalência da endometriose é estimada entre 5% e 15% das mulheres em idade reprodutiva.

Leia Mais Shopping Pelotas inaugura seis novas operações ainda este ano; veja quais

A exibição é promovida pelo cirurgião oncologista Marcelo Caballero. O objetivo é promover conscientização sobre a doença para pacientes, familiares e profissionais da saúde.

A sessão pode ser acessada com a doação de um quilo de alimento não perecível ou um Pix solidário para o Banco Madre Tereza de Calcutá.

Serviço

O quê: Exibição do documentário Below the Belt

Quando: Quarta-feira, 22 de outubro, às 18h30min

Onde: Cineflix Shopping Pelotas

Entrada: Um quilo de alimento não perecível ou um Pix solidário



