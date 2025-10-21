Documentário sobre endometriose será exibido gratuitamente em Pelotas

O Cineflix do Shopping Pelotas terá uma sessão gratuita nesta quarta-feira (22), às 18h30min, com a exibição do documentário Below the Belt. O filme da diretora Shannon Cohn conta a história e os desafios de mulheres que enfrentaram os sintomas até receberem o diagnóstico de endometriose.
A endometriose é uma doença crônica causada pela presença de células do tecido do endométrio fora do útero. A doença causa sintomas como cólicas fortes, menstruação excessiva e dor durante a relação sexual, além de poder causar infantilidade. A prevalência da endometriose é estimada entre 5% e 15% das mulheres em idade reprodutiva.
A exibição é promovida pelo cirurgião oncologista Marcelo Caballero. O objetivo é promover conscientização sobre a doença para pacientes, familiares e profissionais da saúde.
A sessão pode ser acessada com a doação de um quilo de alimento não perecível ou um Pix solidário para o Banco Madre Tereza de Calcutá.
Serviço
O quê: Exibição do documentário Below the Belt
Quando: Quarta-feira, 22 de outubro, às 18h30min
Onde: Cineflix Shopping Pelotas
Entrada: Um quilo de alimento não perecível ou um Pix solidário
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.