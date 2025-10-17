Dia D de Multivacinação em Pelotas: saiba quais são os imunizantes e onde se vacinar

O público-alvo será crianças e adolescentes menores de 15 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

No próximo sábado (18), acontece em Pelotas o Dia D de Multivacinação. O público-alvo será crianças e adolescentes menores de 15 anos. No entanto, outros públicos também poderão se vacinar.

Serão aplicados 18 tipos de imunizantes em mais de 50 pontos, tanto na área urbana quanto na rural do município. Para receber a dose, é necessário apresentar CPF ou Cartão SUS e a carteira de vacinação.

Saiba onde se vacinar

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas — na cidade, das 8h às 17h, e na zona rural, das 9h às 12h.

Também haverá vacinação no ambulatório da Universidade Católica de Pelotas (Avenida Fernando Osório, 1.586), na Casa da Vacina (Rua Gonçalves Chaves, 437), no Pop Center, no Shopping Pelotas, e na Comunidade Divino Espírito Santo, onde um trailer estará instalado na Rua Alberto Reichew, 644.

Vacinas disponíveis

Em Pelotas, os imunizantes disponíveis serão: BCG, hepatite B, pentavalente, DTP, VIP, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, varicela, hepatite A, covid-19, dT, HPV e dTpa.

A aplicação será feita conforme avaliação da carteira de vacinação pelo profissional de saúde presente no local.

Baixa cobertura contra a meningite

Neste sábado, também serão aplicadas vacinas contra a meningite bacteriana — os imunizantes meningo C e meningo ACWY.

Pelotas confirmou surto da doença em 1º de outubro, após o registro de três casos entre agosto e setembro. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou uma campanha para intensificar a imunização no município.

Entre os dias 6 e 16 de outubro, 1.508 pessoas se vacinaram contra a meningite. Apesar do aumento na procura, a cobertura segue baixa: apenas 38,41% dos adolescentes entre 11 e 14 anos receberam a dose.

Para ampliar a proteção, a Prefeitura incluiu as vacinas meningo C e meningo ACWY na campanha do Dia D de Multivacinação no próximo sábado.



