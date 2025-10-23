Com foco na saúde da mulher, Carreta da Saúde começa atendimentos em Pelotas nesta sexta-feira

Estrutura foi instalada em frente à antiga Estação Férrea, no Largo de Portugal. Ígor Islabão / Grupo RBS

A Carreta da Saúde começará os atendimentos em Pelotas nesta sexta-feira (24). A unidade móvel do Ministério da Saúde faz parte do programa Agora Tem Especialistas do Governo Federal e foi estacionada em frente à Estação Férrea, no Largo de Portugal

No local, serão oferecidas consultas e exames com foco na prevenção do câncer de mama e colo de útero, além de atendimento para problemas relacionados a sangramentos vaginais.

A capacidade de atendimento é de 60 pacientes por dia e a carreta deve permanecer no município por 30 dias. Todas as consultas e procedimentos são agendados pelo próprio ministério.

A ação começa a atender a partir desta sexta-feira (24), às 10h, após cerimônia de abertura com autoridades locais e representantes do Ministério da Saúde. Serão atendidas mulheres que estão na fila de espera da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).