Carreta da Saúde é inaugurada em Pelotas; atendimentos iniciam na próxima terça

A Carreta ficará localizado no Largo de Portugal, em frente à antiga Estação Férrea. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Nesta sexta-feira (24) ocorreu o ato oficial de abertura da Carreta da Saúde em Pelotas. A cerimônia no Largo de Portugal contou com a presença de autoridades. A unidade móvel do Ministério da Saúde faz parte do programa Agora Tem Especialistas.

O foco da carreta é a saúde da mulher. O objetivo é oferecer consultas e exames com foco na prevenção do câncer de mama e de colo de útero, além de atendimento para problemas relacionados a sangramentos vaginais.

O veículo tem 15 metros de comprimento por dois metros de altura e conta com consultórios e equipamentos para exames.

Os atendimentos, que serão exclusivamente para mulheres que estão na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), irão iniciar na próxima terça-feira (28), e não nesta sexta, como estava previsto.

De acordo com a Prefeitura de Pelotas, o adiamento se deu devido a alguns imprevistos na montagem das estruturas. O Ministério da Saúde reforça ainda que os atendimentos serão feitos exclusivamente por agendamento.

Uma reunião está marcada para a tarde desta sexta entre o Ministério e os órgãos de saúde da região. Logo após, as pacientes começarão a ser comunicadas sobre o agendamento das consultas.

A capacidade de atendimento é de 60 pacientes por dia e a carreta deve permanecer no município por 30 dias.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ângela Vitória, a expectativa é que a Carreta da Saúde alivie de forma considerável as filas para exames no município.

— A gente levantou que, até o final do mês de setembro, tínhamos 1.020 mulheres na fila por mamografia. A Carreta pode fazer cerca de 600 em um mês.

Ela explica que o município seguirá ofertando os exames nos hospitais e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A Carreta da Saúde não atende apenas o município de Pelotas, mas sim toda a região. Dessa forma, o Ministério organizará os agendamentos com a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas e também com o governo do Estado.

— A Carreta vai atender a região. Então, o fato de que a colposcopia está muito tranquila em Pelotas não significa que na região está. Por isso, estamos fazendo contato com a Secretaria Estadual de Saúde e com os secretários municipais da região, para organizar — explica Vitória.

Primeira cidade do Estado a receber a carreta

Segundo o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do ministério, Felipe Proenço, Pelotas foi escolhida como a primeira cidade no Estado a receber a carreta devido ao projeto pioneiro da mudança do método de diagnóstico do câncer de colo de útero. Em agosto, Pelotas tornou-se uma das 12 primeiras cidades brasileiras a disponibilizar de exames com a tecnologia PCR para o rastreio da doença.

— Aproveitando a organização que já tinha na região, além da disponibilidade de inovações que estão sendo desenvolvidas aqui, a gente viu que era o ideal para iniciar com a carreta — afirma.