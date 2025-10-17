Alagamento por esgoto fecha UBS e vira alvo de protesto em Pelotas

Moradores e funcionários relatam mau cheiro e dificuldades de acesso à unidade. Stéfane Costa / RBS TV

Uma manifestação está acontecendo na manhã desta sexta-feira (17) em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Municipal, no bairro Três Vendas, em Pelotas. O local está fechado para o público devido a um alagamento causado por problemas no sistema de esgoto.

A unidade está atendendo apenas pacientes com consultas previamente agendadas. Moradores e funcionários relatam que o mau cheiro e as dificuldades de acesso persistem há mais de um ano.

— Essa situação aqui na frente da UBS está há um ano. A primeira denúncia que eu fiz foi dia 19 de fevereiro de 2025 — conta Tatiane Machado da Silva, enfermeira da UBS.

Leia Mais Dia D de Multivacinação em Pelotas: saiba quais são os imunizantes e onde se vacinar

Ela explica que a situação tem afetado a saúde de profissionais e pacientes da unidade, que vêm apresentando casos de diarreia, viroses e parasitoses devido à contaminação no local.

A UBS Vila Municipal é administrada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e funciona como unidade escola.

Segundo a Prefeitura de Pelotas, o Departamento de Esgoto aguarda a chegada de um caminhão hidrojato para realizar a desobstrução da rede.

O Executivo afirma que o sistema de esgoto da UBS Vila Municipal está limpo e funcionando normalmente, e que o problema tem origem em uma residência vizinha, cuja rede está obstruída e acaba lançando efluente na via pública.



