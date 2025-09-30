Secretaria de Saúde de Pelotas confirma surto de meningite

A Secretaria de Saúde de Pelotas, no sul do Estado, confirmou nesta terça-feira (30) um surto de meningite no município. Ao menos três casos foram notificados.
Ainda não há detalhes sobre os pacientes ou data de infecção. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) foi notificada e deve emitir um alerta para a região.
A medida busca identificação rápida de novos casos e implementação de ações. A prefeitura de Pelotas informou que irá adotar medidas para controle.
Além de Pelotas, outro surto da doença foi registrado no Rio Grande do Sul. A SES emitiu um alerta para Bento Gonçalves, na Serra, onde três pacientes também tiveram confirmação para meningite.
O imunizante contra a doença é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Neste ano, o Ministério da Saúde implementou a vacina meningocócica ACWY para crianças de 12 meses. A mudança amplia a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria causadora da meningite.
Os sintomas
A SES afirma que a rede de saúde está orientada a redobrar a atenção aos sintomas suspeitos de meningite. São eles:
- Febre acompanhada de rigidez de nuca
- Confusão mental
- Convulsões
- Erupções cutâneas
- Outros sinais neurológicos
Em crianças menores de dois anos, também devem ser considerados sintomas como:
- Irritabilidade
- Choro persistente
- Abaulamento da fontanela (o inchaço e a protuberância da moleira do bebê)
Conforme o Ministério da Saúde, outra orientação é a intensificação da vacinação contra os sorogrupos C e ACWY, disponíveis no Programa Nacional de Imunizações. Ela pode ser seguida pelo calendário de vacinação, conforme as faixas etárias previstas.
Ao mesmo tempo, o Estado recomenda cuidados que a população pode seguir. No caso de aparição dos sintomas, atendimento médico deve ser procurado. Cuidados simples podem ser realizados para evitar uma infecção, como:
- Lavar bem as mãos com frequência
- Ventilar os ambientes
- Cuidar da higiene pessoal e dos alimentos
- Evitar o compartilhamento de objetos e o contato próximo em caso de doenças respiratórias