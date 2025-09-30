Secretaria de Saúde de Pelotas confirma surto de meningite

O imunizante contra a doença é oferecido pelo SUS. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Secretaria de Saúde de Pelotas, no sul do Estado, confirmou nesta terça-feira (30) um surto de meningite no município. Ao menos três casos foram notificados.

Ainda não há detalhes sobre os pacientes ou data de infecção. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) foi notificada e deve emitir um alerta para a região.

A medida busca identificação rápida de novos casos e implementação de ações. A prefeitura de Pelotas informou que irá adotar medidas para controle.

Além de Pelotas, outro surto da doença foi registrado no Rio Grande do Sul. A SES emitiu um alerta para Bento Gonçalves, na Serra, onde três pacientes também tiveram confirmação para meningite.

O imunizante contra a doença é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Neste ano, o Ministério da Saúde implementou a vacina meningocócica ACWY para crianças de 12 meses. A mudança amplia a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria causadora da meningite.

Os sintomas

A SES afirma que a rede de saúde está orientada a redobrar a atenção aos sintomas suspeitos de meningite. São eles:

Febre acompanhada de rigidez de nuca

Confusão mental

Convulsões

Erupções cutâneas

Outros sinais neurológicos

Em crianças menores de dois anos, também devem ser considerados sintomas como:

Irritabilidade

Choro persistente

Abaulamento da fontanela (o inchaço e a protuberância da moleira do bebê)

Leia Mais O que é a meningite, como se manifesta e por que é importante fazer a vacinação de crianças e adolescentes

Conforme o Ministério da Saúde, outra orientação é a intensificação da vacinação contra os sorogrupos C e ACWY, disponíveis no Programa Nacional de Imunizações. Ela pode ser seguida pelo calendário de vacinação, conforme as faixas etárias previstas.

Ao mesmo tempo, o Estado recomenda cuidados que a população pode seguir. No caso de aparição dos sintomas, atendimento médico deve ser procurado. Cuidados simples podem ser realizados para evitar uma infecção, como: