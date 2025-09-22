Santa Casa de São Lourenço do Sul recebe R$ 1,15 milhão em novos equipamentos 

O município decretou calamidade pública em saúde em julho. Daniel Costa / Grupo RBS

A Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul receberá um investimento de R$ 1,15 milhão do governo do Estado para a compra e instalação de novos equipamentos nos blocos cirúrgicos.

O convênio firmado com a Secretaria da Saúde prevê a aquisição de uma autoclave hospitalar, utilizada para esterilizar materiais médicos, um arco cirúrgico, equipamento de imagem médica, e uma perfuradora óssea.

Segundo o prefeito Zelmute Marten (PT), os equipamentos devem ser entregues ao hospital em até dez dias. Ele destacou que a atual estrutura já garante atendimento à população, mas precisa ser modernizada.

— Estamos com um plano de recuperação, fruto de um esforço interfederativo, que atua de forma conjunta para a qualificação da instituição.

O repasse foi feito em parcela única e é destinado ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A Santa Casa é referência em traumatologia e ortopedia para 19 municípios da Zona Sul.

Recuperação da instituição

No dia 28 de julho, a Prefeitura decretou calamidade pública em saúde no município, justificando a medida pela “grave desassistência da Santa Casa à população”. Com o decreto, o Executivo assumiu a direção do hospital.

De acordo com Marten, as principais dificuldades enfrentadas são as dívidas acumuladas e os salários atrasados de médicos e servidores. Ele afirmou que negociações com os governos federal e estadual estão em andamento para reduzir o déficit.

— Nós estamos discutindo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a substituição de dívidas federais por serviços.

O prefeito acrescentou que já foi aprovada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a elevação do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC), recurso do SUS voltado a serviços hospitalares e ambulatoriais de maior porte.

Além disso, a Santa Casa será o primeiro hospital do país a implantar o programa Agora Tem Especialistas do tipo 2, medida que também faz parte das alternativas para enfrentar a situação de calamidade.





