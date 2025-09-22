Saúde

Bloco cirúrgico
Notícia

Santa Casa de São Lourenço do Sul recebe R$ 1,15 milhão em novos equipamentos 

Segundo o prefeito Zelmute Marten, os equipamentos devem ser entregues ao hospital em até dez dias

Gabriel Veríssimo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS