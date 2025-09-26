Rio Grande registra mais três óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave

O maior número de óbitos foi entre idosos e adultos entre 18 a 59 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

Mais três óbitos relacionados à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foram registrados em Rio Grande. Os dados foram divulgados na quinta-feira (25), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Com as novas confirmações, o total de mortes por SRAG em 2025 chegou a 64. Em todo o ano de 2024, foram registrados 23 óbitos, o que representa um aumento de aproximadamente 178%. Das mortes registradas, 51 ocorreram em ambiente hospitalar e 13 em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não é possível informar a identidade das vítimas. Contudo, dados divulgados pela pasta apontam que o maior número de óbitos ocorre em idosos e adultos entre 18 a 59 anos.

A Síndrome Respiratória Aguda Grave compreende casos de Síndrome Gripal que evoluem com comprometimento da função respiratória, podendo ter como causas vírus como a influenza e a covid-19.

Internações também aumentam

Em relação as internações, de janeiro a setembro de 2025, foram contabilizadas 409 internações por SRAG, um aumento em relação ao ano passado, quando foram contabilizados 270 casos durante todo o ano.

A incidência de internações por SRAG também apresenta destaque em faixas etárias específicas. Entre crianças de zero a quatro anos, foram 110 internações, enquanto idosos com mais de 60 anos somaram 170 casos.

Cobertura vacinal segue baixa

Até o momento, o município vacinou 74.074 pessoas contra a gripe, o que representa apenas 38,6% da população. Entre os idosos, o índice de imunização está em 59,3%. Considerando todos os grupos prioritários, que incluem idosos, gestantes, crianças de seis meses a seis anos incompletos, entre outros, a cobertura vacinal atinge 55,7%.

Onde se vacinar?

A vacina contra a influenza está disponível nas unidades básicas de saúde (UBS) de Rio Grande. O horário de funcionamento é das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. No Centro Municipal de Vigilância em Saúde (Posto IV) o atendimento é das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia.



