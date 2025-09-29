Pelotas prorroga decreto de emergência em saúde

Ocupação de leitos clínicos foi de 154,5% no Pronto Socorro. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas anunciou que vai prorrogar por mais 120 dias o Decreto de Emergência em Saúde Pública de 30 de maio deste ano. Segundo o governo, a medida é necessária em razão da baixa procura da população pelas vacinas e o aumento das internações por gripe, Covid-19 e síndromes respiratórias.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre maio e 15 de setembro, foram registrados 21 óbitos no município. No período, foram 373 internações por síndromes gripais — 80% dos pacientes não estavam vacinados.

De acordo com a SMS, a taxa de ocupação de leitos clínicos no Pronto Socorro foi de 154,5%, enquanto a ocupação em leitos de emergência foi de 98,1%.

Após o decreto de emergência em saúde assinado em maio, a secretaria adotou uma série de medidas, incluindo a ampliação no horário de atendimentos das Unidades Básicas de Saúde (UBS), o aumento na oferta de vacinas, a compra de dez leitos clínicos e de dez leitos de UTI e a criação do programa PS Cuida+, que já prestou assistência domiciliar a 62 pacientes.



