Pelotas habilita equipe pioneira para suporte em cuidados paliativos a 27 municípios

Atendimento com médicos e psicólogos é centralizado em Pelotas. Divulgação / RBS TV

Pelotas é uma das primeiras cidades brasileiras a habilitar uma equipe que presta suporte a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que trabalham com cuidados paliativos. A equipe, composta por médicos e psicólogos, atenderá 27 municípios através de uma plataforma de telessaúde.

A equipe matricial de cuidados paliativos da Unidade Cuidativa é o serviço de referência que oferece suporte a outros profissionais de saúde dos municípios.

— O profissional está em um hospital, em uma UBS ou no ambulatório cuidando de um paciente, uma pessoa que precisa de cuidado paliativo, aí ele vai entrar em contato com as nossas equipes matriciais e vão discutir sobre a melhor conduta — explica a coordenadora da unidade, a médica Julieta Fripp.

O objetivo dos cuidados paliativos é aliviar o sofrimento e dar qualidade de vida a pessoas que enfrentam doenças graves, progressivas ou sem cura.

Carlos Eduardo Cardos, paciente da Cuidativa e assistente social, descreveu o trabalho como complementar ao tratamento oncológico.

— Eles são um trabalho humanizado. Porque a pessoa quando está fragilizada, ela precisa desse apoio — afirma o paciente.

Iniciativa pioneira

A equipe matricial da Cuidativa foi a primeira do Rio Grande do Sul a ser habilitada. A proposta foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), após diálogo com a Secretaria Estadual da Saúde e os municípios da região.

O atendimento remoto ocorre através de uma plataforma de telessaúde, que permite interação a qualquer momento do dia.

— O profissional de saúde lá do município de Cerrito está com uma questão envolvendo o emocional de uma família ou do paciente, ele vai entrar em contato através do telessaúde, eu vou orientar, trazer estratégias para que ele possa lidar com essas demandas mais complexas da saúde mental — exemplificou a psicóloga Mariana Aires.

Além de Pelotas, apenas outros três estados contam com equipes matriciais de cuidados paliativos: Santa Catarina, Paraná e Tocantins. A meta do Ministério da Saúde é que, até 2026, cada macrorregião do Brasil tenha pelo menos uma equipe como esta.



