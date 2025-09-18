Saúde

Atendimento multidisciplinar 
Notícia

Pelotas e Rio Grande irão receber Centros Especializados em Reabilitação com foco em TEA

Com a construção das unidades, Zona Sul irá ampliar o atendimento especializado para o transtorno do espectro autista

Laura Cosme

