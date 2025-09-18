Pelotas e Rio Grande irão receber Centros Especializados em Reabilitação com foco em TEA

As unidades contarão com salas multissensoriais para atender crianças e adultos. Luciano Velleda / Ministério da Saúde

Os municípios de Pelotas e Rio Grande irão receber dois Centros Especializados em Reabilitação (CER) para o atendimento a crianças e adultos com transtorno do espectro autista (TEA). O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (18).

Os recursos para a construção virão do Novo PAC Saúde, que destinará R$ 207 milhões para a criação de 23 novos CERs em todo o Brasil. Além de Pelotas e Rio Grande, o Estado também será beneficiado com investimentos para ampliar e qualificar CERs já existentes, como os localizados em Caxias do Sul e Osório.

Segundo o Ministério da Saúde, os novos centros irão incluir salas multissensoriais, jardins terapêuticos e áreas adaptadas para diferentes tipos de reabilitação. Os CERs reúnem equipes multiprofissionais e oferecem diagnóstico, tratamento e acesso a tecnologias assistivas.

Leia Mais Com 388 mil pedidos, média de espera para consulta com especialista pelo SUS chega a seis meses no Estado

A expansão faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que busca garantir atendimento mais qualificado e próximo das comunidades.

Além disso, a pasta anunciou o fortalecimento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no Estado, que receberá o investimento anual de R$ 2,3 milhões destinados a ampliar o atendimento multidisciplinar.

Agilidade no diagnóstico

Nesta quarta-feira (18), o Ministério da Saúde também anunciou novas medidas para o atendimento ao transtorno do espectro autista. Entre elas, está a implantação de uma linha de cuidado voltada ao diagnóstico precoce e início imediato das terapias.

Todas as crianças entre 16 e 30 meses atendidas na atenção primária deverão passar por triagem de sinais de TEA, por meio do questionário M-Chat, disponível no sistema do SUS. O objetivo é identificar os sinais o quanto antes e iniciar o acompanhamento ainda nos primeiros anos de vida.