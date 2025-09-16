Hospital da Furg suspende consultas especializadas até sexta-feira

A suspensão atinge apenas os atendimentos vinculados às equipes formadas por professores e alunos da instituição. Laura Cosme / Grupo RBS

O Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Furg) cancelou as consultas especializadas realizadas por docentes e estudantes da instituição até o dia 19 de setembro. Segundo o hospital, as consultas serão reagendadas e representam 30% dos atendimentos semanais.

A medida ocorre em decorrência da suspensão das atividades acadêmicas da Universidade Federal de Rio Grande (Furg), publicada na Portaria N° 124, na noite do último domingo (14).

A suspensão atinge apenas os atendimentos vinculados às equipes formadas por professores e alunos da instituição. Os demais serviços seguem funcionando normalmente.

Os pacientes atingidos pela suspensão estão sendo contatados pela instituição para o reagendamento das consultas. Informações sobre o reagendamento podem ser obtidas pelo telefone (53) 3233-8870.

O que diz a portaria?

De acordo com o documento oficial, estão suspensas todas as atividades acadêmicas até sexta-feira (19), nos campi de Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar.