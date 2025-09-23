Hospital da Furg recebe investimento de R$ 17,3 milhões para segunda fase das obras do PAC

As obras de modernização das áreas assistenciais e ambulatoriais do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Furg) avançaram para a segunda fase. O hospital é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Anualmente, são oferecidos cerca de 50.710 consultas médicas e 31.524 multiprofissionais.
A iniciativa integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com um investimento total de R$ 50 milhões. Nesta etapa, serão destinados R$ 17,3 milhões.
Os trabalhos serão realizados em três frentes principais: a construção de um novo anexo ambulatorial, a implantação de uma nova Central de Material Esterilizado (CME), próxima ao Bloco Cirúrgico, além da revitalização das áreas de circulação de pessoas.
Conforme o cronograma, as obras da nova CME devem começar em dezembro deste ano. Em seguida, terão início a construção do novo anexo ambulatorial e as melhorias nas fachadas e acessos do hospital, previstas para janeiro de 2026.
De acordo com o gerente administrativo do hospital, Tomás Dalcin, a reorganização estrutural trará eficiência nos atendimentos aos pacientes.
— A unificação de todas as especialidades e profissionais em espaço único, reunidos em um andar com temática cirúrgica e outro clínico, permitirá a otimização dos atendimentos e aumento pontual em algumas agendas que, atualmente, ficam limitadas pela estrutura física do hospital — afirma.
Serviços não serão impactados durante a obra
Segundo o hospital, a execução das obras envolve a realocação de setores e um plano de contingência, garantindo que os atendimentos e atividades do HU-Furg continuem funcionando durante todo o período das intervenções.
Para viabilizar essa transição, foram adaptados o prédio de 10 andares destinado a laboratórios e um espaço externo para abrigar as salas de permanência da Faculdade de Medicina, da Escola de Enfermagem e do Laboratório de Habilidades Clínicas Multiprofissional.
Apesar das intervenções estruturais, a gestão do HU-Furg garante que os atendimentos não serão interrompidos.
— Todo o plano de contingência e os próprios projetos estão sendo desenvolvidos para que não ocorram interrupções de atendimentos ou diminuição da capacidade instalada durante as obras — assegura o gestor.
Última etapa irá ocorrer em 2027
A terceira e última fase do projeto já tem previsão de início para 2027. Conforme o HU, a licitação está marcada para o final do segundo semestre de 2026.
— Trata-se de um novo HU, mais moderno, preparado para atendimento qualificado de pacientes e acompanhantes, garantindo acessibilidade e otimizando o fluxo destes pacientes dentro da instituição. Ainda, haverá ampliação de leitos e otimização da capacidade ambulatorial, aumentando e qualificando a oferta de serviços à população — complementa Tomás Dalcin.
