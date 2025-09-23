Hospital da Furg recebe investimento de R$ 17,3 milhões para segunda fase das obras do PAC

Anualmente, o hospital oferece cerca de 380 mil atendimentos ambulatoriais. Ascom Furg / Divulgação

As obras de modernização das áreas assistenciais e ambulatoriais do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Furg) avançaram para a segunda fase. O hospital é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Anualmente, são oferecidos cerca de 50.710 consultas médicas e 31.524 multiprofissionais.

A iniciativa integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com um investimento total de R$ 50 milhões. Nesta etapa, serão destinados R$ 17,3 milhões.

Os trabalhos serão realizados em três frentes principais: a construção de um novo anexo ambulatorial, a implantação de uma nova Central de Material Esterilizado (CME), próxima ao Bloco Cirúrgico, além da revitalização das áreas de circulação de pessoas.

Novo anexo ambulatorial irá reunir todos os serviços ambulatoriais em um único prédio. HU-Furg / Divulgação

Conforme o cronograma, as obras da nova CME devem começar em dezembro deste ano. Em seguida, terão início a construção do novo anexo ambulatorial e as melhorias nas fachadas e acessos do hospital, previstas para janeiro de 2026.

De acordo com o gerente administrativo do hospital, Tomás Dalcin, a reorganização estrutural trará eficiência nos atendimentos aos pacientes.

— A unificação de todas as especialidades e profissionais em espaço único, reunidos em um andar com temática cirúrgica e outro clínico, permitirá a otimização dos atendimentos e aumento pontual em algumas agendas que, atualmente, ficam limitadas pela estrutura física do hospital — afirma.

Serviços não serão impactados durante a obra

Segundo o hospital, a execução das obras envolve a realocação de setores e um plano de contingência, garantindo que os atendimentos e atividades do HU-Furg continuem funcionando durante todo o período das intervenções.

Para viabilizar essa transição, foram adaptados o prédio de 10 andares destinado a laboratórios e um espaço externo para abrigar as salas de permanência da Faculdade de Medicina, da Escola de Enfermagem e do Laboratório de Habilidades Clínicas Multiprofissional.

Apesar das intervenções estruturais, a gestão do HU-Furg garante que os atendimentos não serão interrompidos.

— Todo o plano de contingência e os próprios projetos estão sendo desenvolvidos para que não ocorram interrupções de atendimentos ou diminuição da capacidade instalada durante as obras — assegura o gestor.

Última etapa irá ocorrer em 2027

A terceira e última fase do projeto já tem previsão de início para 2027. Conforme o HU, a licitação está marcada para o final do segundo semestre de 2026.

— Trata-se de um novo HU, mais moderno, preparado para atendimento qualificado de pacientes e acompanhantes, garantindo acessibilidade e otimizando o fluxo destes pacientes dentro da instituição. Ainda, haverá ampliação de leitos e otimização da capacidade ambulatorial, aumentando e qualificando a oferta de serviços à população — complementa Tomás Dalcin.



