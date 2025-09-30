Gestantes podem implantar DIU gratuitamente após o parto em Rio Grande; saiba como acessar o serviço

Para passar pelo procedimento, a paciente deve manifestar o desejo de receber o DIU durante a internação, enquanto ainda estiver na maternidade. Robinson Estrásulas / Agencia RBS

Gestantes que acabaram de passar por um procedimento de parto no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg) têm direito à inserção gratuita do Dispositivo Intrauterino (DIU) imediatamente após o parto. O serviço é ofertado na instituição desde 2017.

O DIU é um método contraceptivo seguro e de longa duração. Ele consiste na colocação de um dispositivo dentro do útero por um profissional de saúde. No HU-Furg, é disponibilizado o DIU de cobre, que não possui hormônios e pode durar até dez anos.

Segundo Tânia Fonseca, chefe da Unidade de Saúde da Mulher (UMul), o hospital realiza a inserção do DIU no pós-placentário, tanto em partos naturais quanto em cesáreas.

— O HU realiza inserção de DIU no pós-parto, incluindo cesárea ou pós abortamento. Caso haja necessidade, o dispositivo pode ser ajustado ou substituído na mesma consulta — explica.

Desde o início do ano, cerca de 159 inserções de DIU foram realizadas na Unidade de Saúde da Mulher do HU-FURG.

Como solicitar o atendimento?

Para passar pelo procedimento, a paciente deve manifestar o desejo de receber o DIU durante a internação, enquanto ainda estiver na maternidade. No ato, a paciente também assina um termo de consentimento, disponibilizado junto com o dispositivo.

Após o procedimento, a equipe responsável irá passar as orientações sobre os cuidados necessários e um documento com a data para retorno em 45 dias, quando será realizada uma ultrassonografia para verificar o posicionamento do DIU.

O método pode durar até dez anos e ser retirado a qualquer momento, caso a mulher deseje engravidar ou não se adapte.

Quais são as contraindicações?

Embora o DIU seja recomendado para a maioria das mulheres, há contraindicações, como infecção pélvica não tratada, sangramento uterino sem diagnóstico, malformações graves no útero, alergia ao cobre, ruptura prolongada da bolsa antes do parto, febre, sinais de infecção uterina ou sangramento intenso pós-parto. Nesses casos, o dispositivo não deve ser colocado.



