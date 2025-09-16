Escola de Pelotas suspende aulas por casos de covid-19

Atividades estão suspensas até sexta-feira (19). RBS TV / Reprodução

Os alunos do berçário e do maternal da Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, no bairro Simões Lopes, em Pelotas, estão com as aulas suspensas até sexta-feira (19). A medida foi adotada após servidores da unidade serem diagnosticados com covid-19.

Segundo apurou a reportagem da RBS TV, já são sete casos confirmados entre os funcionários do educandário.

Ao todo, a escola atende 148 alunos. Nas turmas de berçário e maternal são 66 crianças sem aulas.

As aulas das turmas de pré-escola estão mantidas, com a adoção de protocolos como o uso de máscaras e álcool gel. A medida preventiva adotada pela Secretaria de Educação (SME) busca garantir a segurança da comunidade escolar.