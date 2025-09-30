Com 65 mortes, Rio Grande lidera número de óbitos por síndrome respiratória aguda grave na região

Jefferson Botega / Agência RBS

Rio Grande é o município da região sul com maior número de mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em 2025. De janeiro até este mês, foram registrados 65 óbitos, segundo dados da Secretaria de Saúde do município.

Conforme o painel de Hospitalização por SRAG do governo do Rio Grande do Sul, na área da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, que reúne 21 municípios do Sul do Estado, são 150 mortes no total. Depois de Rio Grande, aparecem São Lourenço do Sul, com 33 registros; Pelotas, com 21; Pinheiro Machado, com 15; Jaguarão, com oito; Turuçu, com cinco; e São José do Norte, com quatro.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a diferença em relação às demais cidades da região está ligada ao aumento de investigações sobre a origem das mortes e à baixa procura pela vacinação.

A síndrome respiratória aguda grave corresponde a casos gripais que evoluem com comprometimento da função respiratória, podendo ser causados por influenza, covid-19 e outros vírus respiratórios.

— Rio Grande tem feito uma análise e investigação mais precisa das mortes. Uma pessoa que no atestado de óbito faleceu por edema pulmonar, por exemplo, nós fazemos questão de investigar e posteriormente descobrimos que ela estava com algum vírus — disse a superintendente de Vigilância em Saúde, Shirlei Cardone.

O baixo índice de vacinação contra a influenza também preocupa a gestão em saúde da cidade. Ao todo, 39% da população rio-grandina está vacinada. Em relação ao público-alvo a cobertura é de 59%.

— Como tem mortes que não são por influenza, acho que esse não é o fator determinante, porque quando comparamos com outras cidades o cenário é semelhante. Mas a vacina ainda sim é uma barreira e aumenta a imunidade das pessoas. Certamente se tivessem mais pessoas vacinadas esse número seria menor — acrescentou Shirlei.

O município decretou estado de emergência em saúde pública. Os serviços da rede municipal estão superlotados e não há leitos de UTI — geral, pediátrica e neonatal — suficientes para atender a atual demanda, o que agrava o risco de assistência à população.

Onde se vacinar em Rio Grande?

As vacinas contra a influenza e covid-19 estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O horário de funcionamento é das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. No Centro Municipal de Vigilância em Saúde (Posto IV) o atendimento é das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia.



