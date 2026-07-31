Prefeitura de Rio Grande cria comitê para controlar gastos, mas diz que não há queda na arrecadação

Administração terá um comitê para avaliar medidas de ajuste orçamentário. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A Prefeitura do Rio Grande criou um novo mecanismo de acompanhamento das contas públicas e determinou uma série de medidas para controlar despesas ao longo de 2026.

O Decreto nº 22.787, publicado em julho, prevê revisão de contratos, redução de gastos administrativos, controle de despesas variáveis e a criação de um comitê responsável por monitorar a execução do orçamento.

Apesar das medidas, a Secretaria da Fazenda afirma que o município não enfrenta, neste momento, uma frustração de receitas ou um cenário de queda na arrecadação. Segundo o secretário Alexandre Protásio, o decreto tem caráter preventivo e busca evitar desequilíbrios futuros.

— Até o presente momento, não há registro de frustração das receitas projetadas para o exercício de 2026. A medida adotada possui caráter preventivo e tem como um dos objetivos assegurar o controle das despesas de natureza variável — afirmou.

Dados apresentados pela prefeitura indicam que, para 2026, a Administração Direta tem uma previsão de arrecadação de R$ 1,1 bilhão. Até junho, foram arrecadados R$ 586,9 milhões, o equivalente a 52,87% do valor projetado para o ano.

A principal mudança prevista pelo decreto é a criação do Comitê de Gestão Administrativa (Cogea), formado por representantes de diferentes áreas da administração municipal. O grupo será responsável por acompanhar receitas e despesas e definir possíveis medidas de ajuste.

A prefeitura, porém, ainda não estabeleceu uma meta de economia. Questionado sobre quanto o município pretende reduzir em gastos, o secretário informou que os valores serão definidos pelo comitê.

— As metas e diretrizes de acompanhamento serão definidas pelo Comitê Gestor Administrativo, que ficará responsável pela avaliação contínua das despesas e pela definição das medidas de gestão consideradas necessárias — disse.

Segundo Protásio, não há prazo fixo para a apresentação dessas metas. O trabalho do grupo será contínuo e as medidas dependerão das avaliações feitas pelo comitê e de autorização da prefeita.

O que muda na prática?

O decreto prevê ações como revisão de contratos administrativos, redução de despesas com água, energia, telefonia e combustíveis, racionalização do uso da frota, controle de horas extras, revisão de locações e incentivo à digitalização de processos.

Na prática, a intenção da prefeitura é reduzir custos de funcionamento da máquina pública sem afetar diretamente serviços oferecidos à população.

O secretário afirma que o texto não determina cortes de serviços, cancelamento de contratos, demissões de terceirizados ou paralisação de obras.

— O decreto tem como finalidade fortalecer os processos internos de gestão e controle da despesa pública. O texto não determina corte de serviços, cancelamento de contratos, demissão de terceirizados ou paralisação de obras — afirmou.

Entre as medidas previstas está também a implantação do Almoxarifado Central, que pretende concentrar o armazenamento e a distribuição de materiais utilizados pelos órgãos municipais, além do avanço de ferramentas digitais para reduzir custos operacionais.

Medida é comum em anos anteriores

A prefeitura afirma que a adoção de decretos de controle de despesas não é uma novidade e que medidas semelhantes foram adotadas em outros anos, inclusive em gestões anteriores.

Desde 2022, o município publicou normas com medidas de acompanhamento orçamentário, revisão de contratos e controle de gastos.

A diferença apontada pela administração em relação aos decretos anteriores é a criação de uma estrutura permanente de monitoramento, com o Cogea, e o foco em avaliar os custos de operação das diferentes áreas da prefeitura.



