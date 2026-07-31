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Prefeitura de Rio Grande cria comitê para controlar gastos, mas diz que não há queda na arrecadação

Medida prevê revisão de contratos, redução de despesas administrativas e acompanhamento permanente das contas; município afirma que decreto tem caráter preventivo e não prevê cortes de serviços

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Joanna Manhago

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