Política

R$ 1,7 milhão
Notícia

Ministério Público tenta bloquear pagamento de emendas em Capão do Leão; entenda o caso

Ação civil pública questiona repasses acima do teto de 1,55% do orçamento e contesta legalidade de valores de bancada

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS