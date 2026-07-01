Política

Eleições 2026
Notícia

Eleitorado acima de 60 anos cresce e se aproxima de 30% dos votantes em Pelotas

Enquanto a população idosa amplia participação, número de jovens de 16 e 17 anos aptos a votar recua 37%

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Douglas Dutra

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