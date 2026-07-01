Eleitorado acima de 60 anos cresce e se aproxima de 30% dos votantes em Pelotas

Número total de eleitores do município recuou, passando de 247,8 mil em 2022 para 244,1 mil neste ano. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O eleitorado com mais de 60 anos cresceu 12,6% em Pelotas desde as eleições gerais de 2022 e passou de 63.656 para 71.677 pessoas aptas a votar nas eleições de 2026. Com isso, a faixa etária passou de 25,7% para 29,4% do eleitorado do município, que atualmente soma 244.126 eleitores, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O avanço é ainda mais expressivo entre os eleitores com mais de 70 anos, grupo para o qual o voto é facultativo. O contingente passou de 27,9 mil para 34,6 mil pessoas, um crescimento de 24%.

A mudança acompanha a tendência de envelhecimento da população brasileira. Projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2022, indica que o Rio Grande do Sul terá 3,6 milhões de habitantes com mais de 60 anos em 2070, quando esse grupo representará quase 40% da população gaúcha.

Jovens perdem participação no eleitorado

Na direção oposta, o número de jovens aptos a votar diminuiu. Entre os eleitores de 16 e 17 anos, faixa em que o voto também é facultativo, houve queda de 37%, passando de 2.801 para 1.743 pessoas — redução superior a mil eleitores.

Considerando a população entre 16 e 29 anos, o eleitorado caiu 16,4%, de 53,8 mil para 45 mil pessoas. Atualmente, esse grupo representa 18,4% do total de eleitores de Pelotas.

No mesmo período, o número total de eleitores do município também recuou, passando de 247,8 mil em 2022 para 244,1 mil neste ano.

Já o conjunto dos eleitores com voto facultativo — formado por jovens de 16 e 17 anos e idosos acima de 70 anos — cresceu 16,2%, passando de 32,9 mil para 38,2 mil, o equivalente a 15,6% do eleitorado.

Na divisão por gênero, homens e mulheres registraram redução de aproximadamente 1% no número de eleitores. Mesmo assim, o eleitorado feminino permanece majoritário e representa 54,8% do total.

Nas eleições municipais de 2024, a abstenção entre eleitores com mais de 70 anos em Pelotas foi de 54,5%, percentual ligeiramente superior ao registrado no Rio Grande do Sul (52,2%) e no Brasil (52,6%).

Desinteresse e mudanças demográficas explicam cenário

Para a cientista social e política Elis Radmann, diretora do Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), a redução do eleitorado jovem é resultado de uma combinação entre a queda da natalidade e o distanciamento da política.

— Você tem, principalmente entre os eleitores de 16 e 17 anos, uma adesão menor do que poderia ocorrer. Também há jovens que já poderiam ter feito o título, mas optam por não fazê-lo. Nas pesquisas encontramos muitos entrevistados que não acreditam que a política possa mudar a vida deles — afirma.

Segundo a pesquisadora, outro fator é a característica universitária de Pelotas. Muitos estudantes mantêm o domicílio eleitoral em suas cidades de origem, enquanto parte dos jovens pelotenses deixa o município em busca de oportunidades profissionais.

Elis também destaca que pesquisas realizadas pelo IPO mostram que a população de Pelotas demonstra uma expectativa de ascensão econômica inferior à observada nas médias estadual e nacional.

— As pessoas, em sua maioria, gostam de morar em Pelotas, mas enxergam poucas perspectivas de desenvolvimento econômico. Somos um polo universitário, mas ainda temos dificuldade de reter esses profissionais. Essa percepção acaba influenciando o comportamento eleitoral: desmobiliza parte dos eleitores mais velhos e reduz o interesse dos mais jovens em ingressar no processo político — avalia.

Em 2026, os eleitores vão as urnas para eleger deputados estaduais e federais, senadores, governador e presidente. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e o segundo será em 25 de outubro.



