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Câmara de Pelotas aprova projeto que proíbe publicidade de bets em espaços públicos

Vereadores também aprovaram criação de programa educativo contra vício em jogos

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Douglas Dutra

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