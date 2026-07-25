Câmara de Pelotas aprova projeto que proíbe publicidade de bets em espaços públicos

A Câmara de Vereadores de Pelotas aprovou, na sexta-feira (24), o projeto de lei que proíbe publicidade de plataformas de aposta em espaços públicos do município. A proposta ainda passará por uma segunda votação antes de ser enviada à sanção do prefeito Fernando Marroni. O placar foi de 19 votos a favor e nenhum contrário.

O texto veda qualquer tipo de propaganda de bets em prédios públicos, praças, escolas, unidades de saúde, terminais e veículos de transporte público. A lei também impede a utilização de espaços públicos por eventos patrocinados por casas de aposta.

Os vereadores também aprovaram uma segunda lei, que prevê a criação de um programa para a promoção de ações educativas voltadas à prevenção da ludopatia, que é o vício em jogos. Ambos os projetos são de autoria do vereador César Brisolara (PSB).

Caso a lei seja sancionada, Pelotas será a primeira cidade gaúcha com uma lei restringindo a publicidade de casas de aposta. No resto do país, Belo Horizonte e Rio de Janeiro já possuem restrições a publicidade de bets definidas por decreto.