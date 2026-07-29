Após ação do MP, Justiça barra pagamento de emendas de bancada em Capão do Leão

Determinação vale para as emendas ainda pendentes de execução e para os próximos exercícios financeiros. Divulgação / Câmara de Capão do Leão

A Justiça determinou que a prefeitura de Capão do Leão suspenda imediatamente o pagamento de qualquer valor referente a emendas parlamentares de bancada. A decisão liminar, concedida nesta quarta-feira (29), atende a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e também obriga o município a limitar os repasses das emendas individuais de vereadores ao teto de 1,55% da Receita Corrente Líquida (RCL).

A medida foi proferida pelo juiz Bento Fernandes de Barros Júnior, da 4ª Vara Cível da Comarca de Pelotas. A determinação vale para as emendas ainda pendentes de execução e para os próximos exercícios financeiros, preservando os valores destinados a projetos já executados pelo Executivo.

Entenda o caso

A ação foi proposta pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas, após a instauração de um inquérito para apurar a legalidade da legislação municipal sobre emendas parlamentares.

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O MPRS questionou a norma de Capão do Leão, que estabelecia o limite de 2% da Receita Corrente Líquida para emendas individuais e previa ainda 1% destinado às emendas de bancada.

Na decisão, a Justiça acolheu o argumento de que a Câmara de Vereadores deve observar o princípio da simetria constitucional em relação à Câmara dos Deputados, cujo teto para emendas individuais é de 1,55%, e não o percentual de 2% aplicado ao conjunto do Congresso Nacional, que inclui também o Senado.

O magistrado também entendeu que o mecanismo de emendas de bancada previsto na Constituição Federal é aplicável apenas às esferas federal e estadual, não podendo ser estendido ao Legislativo municipal.

A decisão também determinou a exclusão da Câmara Municipal de Capão do Leão do polo passivo da ação por falta de legitimidade jurídica para figurar como ré. Com isso, o Legislativo permanece no processo apenas na condição de terceiro interessado.



