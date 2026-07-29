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Após ação do MP, Justiça barra pagamento de emendas de bancada em Capão do Leão

Decisão determina que município observe o teto de 1,55% da receita para repasses individuais propostos por vereadores

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Igor Islabão

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